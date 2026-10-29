بتقدير امتياز.. مصطفى بكري يحصل على درجة الماجستير في إدارة المخاطر من جامعة القاهرة

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، تحت رعاية وحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، احتفالية كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بتخريج دفعة جديدة من الحاصلين على درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه في البرامج الأكاديمية والمهنية، وذلك بحضور الدكتور عصام أمين، عميد الكلية، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس، وعدد من عمداء كليات الجامعة، والخريجين وأسرهم.

واستُهلت الاحتفالية بالتقاط صورة جماعية للخريجين أمام قبة الجامعة بحضور رئيس الجامعة، أعقبها بدء المراسم الرسمية داخل قاعة الاحتفالات الكبرى بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمات ممثل الخريجين وعميد الكلية ورئيس الجامعة، واختُتمت بتكريم الخريجين.

وفي كلمته، أعرب الدكتور محمد سامي عبد الصادق عن سعادته بمشاركة الخريجين احتفالهم، مؤكدًا الأهمية المتزايدة لعلوم الإحصاء والبيانات في التخطيط وصناعة السياسات وتقييم الأداء ودعم اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في القدرة على تحليل المعلومات وفهم دلالاتها وتحويلها إلى معرفة موثوقة تسهم في تطوير المؤسسات وخدمة المجتمع.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية تمتلك فرصًا واعدة للإسهام في تنفيذ رؤية الدولة المصرية، معربًا عن تطلعه إلى أن تصبح الكلية بيت خبرة رائدًا في التحليل الإحصائي وعلوم البيانات، يقدم الدعم العلمي والاستشاري لمختلف قطاعات الدولة، مشددًا على أن القيمة الحقيقية للبحث العلمي تُقاس بقدرته على تقديم حلول عملية للمشكلات ورفع كفاءة المؤسسات وتحسين جودة حياة المواطنين.

ووجّه الدكتور محمد سامي عبد الصادق رسالة إلى الخريجين من مصر ومن الدول العربية الشقيقة دعاهم خلالها إلى التمسك بالنزاهة العلمية والموضوعية في تحليل البيانات، ومواصلة تطوير مهاراتهم لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، والحفاظ على ارتباطهم بكليتهم وجامعتهم، كما وجّه التحية والتقدير إلى أساتذتهم وأسرهم تقديرًا لدورهم في مسيرة نجاحهم، مؤكدًا أن التخرج بداية لمرحلة جديدة من المسئولية والعطاء.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام أمين، عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، أن الاحتفالية تتويج لسنوات من الجهد والاجتهاد، موضحًا أن الكلية تتيح فرصًا متنوعة للتأهيل العلمي والمهني لخريجي التخصصات المختلفة، من خلال برامج الدراسات العليا في الإحصاء والحاسب ونظم المعلومات وبحوث العمليات، بما يعزز قدراتهم البحثية والمهنية ويؤهلهم لمواكبة متطلبات سوق العمل.

وأشار عميد الكلية إلى دورها في دعم استراتيجية الجامعة للذكاء الاصطناعي، وإعداد كوادر قادرة على توظيف علوم البيانات والتقنيات الذكية في مواجهة التحديات الواقعية، داعيًا الخريجين إلى الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي وحماية خصوصية البيانات، واستمرار التواصل مع الكلية والجامعة.

وفي كلمته ممثلًا عن الخريجين، أعرب الكاتب الصحفي والإعلامي الأستاذ مصطفى بكري عن اعتزازه بالانتماء إلى جامعة القاهرة، باعتبارها إحدى قلاع النهضة المصرية الحديثة ومنارة للفكر والمعرفة، مؤكدًا أن المعرفة والبيانات الدقيقة أصبحت من أهم مصادر القوة الاستراتيجية للدول، وأن العقل البشري يمثل الثروة الحقيقية للأمم، مشددًا على أن التقدم يبدأ بقراءة الواقع بموضوعية وشفافية، والقدرة على مواجهة التحديات وتصحيح الأخطاء بالعلم والمعرفة.

واختُتمت الاحتفالية بتكريم الخريجين وسط أجواء من الفخر والاعتزاز، وبمشاركة أسرهم وأساتذتهم، احتفاءً بما حققوه من إنجاز علمي، وتأكيدًا لرسالة جامعة القاهرة في إعداد الكوادر المؤهلة وتوظيف المعرفة لخدمة المجتمع.