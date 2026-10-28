​بين عيادات الدعم ومدرجات الجامعة.. كيف تحمي «الأسبوع الأحمر» عقول ووجدان طلاب جامعة القاهرة؟

انطلقت من رحاب جامعة القاهرة فعاليات النسخة الثالثة من حملة «الأسبوع الأحمر – RED WEEK»، تحت شعار «روح وجسد»، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصري، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الوعي بالصحة النفسية لدى الشباب الجامعي، وتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، وترسيخ ثقافة التطوع والعمل الإنساني.

وشهدت فعاليات إطلاق الحملة، التي استضافتها وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة القاهرة، حضور الدكتور محمد رفعت، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، والدكتور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمنسق العام لوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري، وحشد من طلاب الجامعة.

وتهدف الحملة إلى تعزيز وعي الشباب بأهمية الصحة النفسية، ومساعدتهم على فهم مشاعرهم واحتياجاتهم، واكتشاف قدراتهم، وتنمية مهارات اتخاذ القرار وإدارة الضغوط النفسية والتعامل معها بصورة إيجابية، فضلًا عن بناء علاقات إنسانية صحية ومتوازنة، وتعزيز الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة التحديات. كما تستهدف تشجيع الشباب على المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي، والتعريف بأنشطة الهلال الأحمر المصري وخدمات وزارة التضامن الاجتماعي ووحداتها بالجامعات، ودورها في دعم الطلاب وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم للحياة العملية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من حملة «RED WEEK» من رحاب الجامعة يعكس مكانتها ودورها في دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى بناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على توفير بيئة تعليمية متكاملة لا تقتصر على التحصيل الأكاديمي، وإنما تمتد إلى الاهتمام بالصحة النفسية للطلاب، وتنمية مهاراتهم في اكتشاف الذات وإدارة الضغوط وتعزيز الثقة بالنفس، إلى جانب ترسيخ قيم التطوع والتكافل والعمل الإنساني باعتبارها مكونات أساسية في بناء الشخصية الجامعية المتوازنة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز المشاركة المجتمعية للطلاب، وهو ما تجسد في إطلاق منصة «أثر – ATHAR» الإلكترونية التفاعلية، لتنظيم وتوثيق مشاركات الطلاب في الأنشطة المجتمعية والخدمية، وإدماج المشاركة المجتمعية ضمن متطلبات التخرج للطلاب المستجدين اعتبارًا من العام الجامعي 2026/2027، من خلال استيفاء 40 نقطة للمشاركة المجتمعية خلال سنوات الدراسة، مع إتاحة حوافز تشجيعية للمشاركات الإضافية من خلال برنامج «أثر بلس»، بما يعزز ثقافة العطاء والمسئولية المجتمعية، ويحول العمل التطوعي إلى ممارسة مستدامة في الحياة الجامعية.

ومن جانبه، رحب الدكتور محمد رفعت، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالحضور، معربًا عن اعتزازه باستضافة جامعة القاهرة لانطلاق النسخة الثالثة من حملة «الأسبوع الأحمر» للعام الثالث على التوالي، مؤكدًا أن الأنشطة الطلابية والعمل التطوعي يمثلان فرصة حقيقية لاكتساب الخبرات العملية والمهارات الشخصية التي تسهم في إعداد الطلاب للحياة المهنية، وتعزز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل، لافتًا إلى أن تجارب ملتقيات التوظيف التي نظمتها الجامعة أكدت أهمية امتلاك الخريجين مهارات وخبرات عملية وأنشطة مجتمعية إلى جانب مؤهلاتهم الأكاديمية.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن الحملة تأتي امتدادًا للتعاون المثمر بين جامعة القاهرة ووزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصري، بما يسهم في توسيع نطاق المبادرات التوعوية والإنسانية، وتعزيز دور الشباب الجامعي في خدمة المجتمع، وتوفير فرص متنوعة لتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، أن اختيار جامعة القاهرة لإطلاق النسخة الثالثة من حملة «الأسبوع الأحمر» يعكس مكانتها العلمية والمجتمعية، وأهمية دورها في الوصول إلى الشباب ونشر الوعي بالقضايا المرتبطة بصحتهم النفسية وجودة حياتهم، موضحة أن الحملة تستهدف مختلف فئات المجتمع الجامعي، انطلاقًا من رؤية شاملة تهتم ببناء الإنسان من مختلف جوانبه.

وأضافت أن اختيار شعار «روح وجسد» يعبر عن مفهوم متكامل لدور الجامعة، باعتبارها مؤسسة لا تقتصر رسالتها على نقل المعرفة وتنمية القدرات العقلية، بل تمتد إلى الاهتمام بالجوانب النفسية والإنسانية، وصقل الشخصية، وتعزيز التوازن بين الصحة النفسية والجسدية والتحصيل الأكاديمي، بما يسهم في إعداد أجيال أكثر وعيًا وقدرة على مواجهة التحديات والمشاركة الإيجابية في المجتمع.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمنسق العام لوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، أن اختيار جامعة القاهرة لإطلاق النسخة الثالثة من حملة «RED WEEK» يأتي تقديرًا لمكانتها العلمية العريقة ودورها الرائد في بناء الوعي الإنساني والمجتمعي، مشيرًا إلى أن انطلاق الحملة من الجامعة يعكس أهمية الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني في دعم الشباب وتنمية قدراتهم.

وأوضح أن الحملة تستهدف توسيع نطاق التوعية والوصول إلى الشباب في مختلف الجامعات المصرية، موجهًا التحية والتقدير للطلاب المشاركين، ومؤكدًا أنهم يمثلون طاقة الوطن ومستقبله، وشركاء أساسيين في جهود الدولة لبناء الإنسان المصري وتعزيز وعيه وقدرته على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وتأتي استضافة جامعة القاهرة لهذه الفعاليات تأكيدًا لحرصها على تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ودعم المبادرات التي تجمع بين التوعية الصحية والنفسية وتنمية المهارات والعمل التطوعي، بما يسهم في إعداد أجيال واعية ومتوازنة وقادرة على تحمل المسئولية والإسهام الإيجابي في بناء المجتمع.