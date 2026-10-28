الرئيسان السيسي وبوتين يبحثان تطورات عدد من المشروعات الاستراتيجية المشتركة

التقى السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بقصر الكرملين في موسكو، بالرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، وذلك على هامش مشاركة سيادته في القمة الروسية – الإفريقية الثالثة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الرئيس بوتين رحب بزيارة السيد الرئيس إلى روسيا، ومشاركته في القمة الروسية – الإفريقية في نسختها الثالثة.. ومن جانبه، أعرب السيد رئيس الجمهورية عن اعتزازه بزيارة روسيا مجددًا، مشيداً باستضافة روسيا للقمة، ومعرباً عن الثقة في أنها سوف تكلل بالنجاح، بما يُسهم في دفع التعاون بين الجانبين الأفريقي والروسي.

وأضاف متحدث رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أكد حرص مصر على تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية مع روسيا، وتطوير التعاون معها في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي ذات السياق،

وتطرق الرئيسان إلى تطورات عدد من المشروعات الاستراتيجية المشتركة، ومنها الخطوات المتخذة لتنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، وكذا اقامة منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة، والصحة، والسياحة، والتعليم والبحث العلمي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تبادل مع الرئيس الروسي وجهات النظر إزاء تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبالأخص جهود ومساعي خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود الرامية لخفض التوتر الراهن واستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وفي هذا الإطار، ثمن الرئيس الروسي الدور المصري المحوري، مؤكدًا حرص روسيا على تكثيف التشاور والتنسيق السياسي مع مصر، في ظل دورها كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيسين تناولا تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث أكد السيد الرئيس ضرورة الحفاظ على السلم والاستقرار بهذه المنطقة، بما في ذلك عبر الالتزام باحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها. كما أكد السيد الرئيس خلال اللقاء على ما تمثله قضية المياه من قضية وجودية بالنسبة لمصر، مشدداً سيادته رفض مصر الكامل للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي.

كما تطرق الرئيسان إلى تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث أكد السيد الرئيس حرص مصر على دعم كافة الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، مشيراً إلى دعم مصر لأي جهود تستهدف تسوية الأزمة سياسياً عبر المفاوضات، بما يحد من تداعياتها دوليًا.