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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري تسقط طائرة مسيّرة إسرائيلية حاولت الاقتراب من منشأة نطنز النووية

الحرس الثوري أسقط طائرة مسيّرة إسرائيلية
الحرس الثوري أسقط طائرة مسيّرة إسرائيلية
قسم الخارجي

أعلنت مصادر عسكرية إيرانية أن قوات الدفاع الجوي التابعة لقوة الجو-فضاء في الحرس الثوري أسقطت طائرة مسيّرة إسرائيلية، كانت تحاول الاقتراب من منشأة نطنز النووية.


وأشارت وكالة تسنيم الدولية الإيرانية للأنباء إلى أنه جرى التصدي للطائرة المسيرة في إحدى الحلقات الدفاعية المحيطة بموقع نطنز، وتم تدميرها بنجاح دون أن تتمكن من تنفيذ أي عملية.


وفي السياق ذاته، أعلن قائد مقر الدفاع الجوي الإيراني العميد أمير علي رضا صباحي‌، إسقاط 10 طائرات إسرائيلية خلال الساعة الماضية.


ونقلت وكالة تسنيم قوله إن منظومات الدفاع الجوي الإيرانية تمكّنت خلال الساعة الأخيرة من إسقاط 10 طائرات معادية تابعة للاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من البلاد

مصادر عسكرية إيرانية قوات الدفاع الجوي الحرس الثوري طائرة مسيّرة إسرائيلية منشأة نطنز النووية الدفاع الجوي الإيراني

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