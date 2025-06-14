الرئيس الفرنسي يدعو نظيره الإيراني للعودة للتفاوض

كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تغريدة على صفحته بموقع إكس للتواصل الاجتماعي اليوم السبت بإنه تواصل هاتفيا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من أجل العودة للتفاوض حول البرنامج النووي الإيراني مع الولايات المتحدة.

ذلك عقب توتر الوضع العسكري في الشرق الأوسط بسبب الهجوم الإسرائيلي ضد إيران ورفضت باريس الهجوم الإسرائيلي على إيران والتصرف الأحادي من نتنياهو باتخاذ قرار الحرب.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث صباح اليوم بإن باب التفاوض مازال مفتوحا أمام إيران،ويمكنها الجلوس لطاولة التفاوض في أي وقت بينما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت سابق بإن إيران يمكنها العودة للتفاوض عقب الإنتهاء من الرد الإيراني على إسرائيل،والمتوقع أن يأتي خلال الساعات القادمة حسب التلفزيون الإيراني.

وأيد البرلمان الإيراني قرار وزير الخارجية عراقجي حتي تتوقف الحرب الإسرائيلية على إيران عندها يمكن الحديث عن التفاوض بينما أعلن الكابينت الإسرائيلي بإن الحرب ستسمر لمدة أسبوعين أو ثلاث أسابيع.