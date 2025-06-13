ماكرون يدعو لإقامة دولة فلسطينية دون جيش .. وينفي ضرب إيران

عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة اجتماعا أمنيا داخل باريس لمناقشة تداعيات قيام إسرائيل بشن ضربة عسكرية على إيران،وخرج في مؤتمر صحفي نافيا مشاركة باريس في الضربات الإسرائيلية على إيران.

ماكرون يرفض إمتلاك إيران لسلاح نووي

ورفض ماكرون إمتلاك إيران لسلاح نووي قائلا بإنه لا يمكن العيش في عالم تمتلك فيه إيران السلاح النووي،وجدد الرئيس الفرنسي تذكير العالم بالقضية الفلسطينية،وضرورة وقف إطلاق النار بها،وعدم صرف النظر عنها بالحرب الإسرائيلية الإيرانية.

ماكرون يدعو للاعتراف بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين

واعترف ماكرون بالدولة الفلسطينية خلال كلمته مؤكدا على تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية بدون جيش لن يشكل الخطر على أمن إسرائيل،وتابع ماكرون بإنه يعمل مع الشركاء في الشرق الأوسط لإحلال السلام الدائم في المنطقة متفقا مع رؤية المملكة العربية السعودية التي تدعو إلى تنفيذ حل الدولتين والعمل معها على تنفيذه.

وأضاف ماكرون بإن السُلطة الفلسطينية يجب ان تتغير في دولة فلسطين المستقبلية،وأن تتخلى حماس عن السُلطة حتي يتم تنفيذ مشروع إقامة الدولة الفلسطينية،وقال ماكرون إنه سيناقش أمر إقامة الدولة الفلسطينية خلال قمة الدول السبع الكبار القادمة،وذكر العالم بالحاجة الملحة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.