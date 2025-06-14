إيران تطلق موجة جديدة من الصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل

أعلن الجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، أنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وأكد أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض "التهديد"، داعيًا المواطنين إلى دخول المناطق المحمية حتى إشعار آخر.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القصف الإيراني يستهدف مدينة حيفا بنحو 40 صاروخًا.

من جانبها، نقلت وسائل إعلام إيرانية أن إيران أطلقت موجة جديدة من الصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل.

هجوم إسرائيلي ورد إيراني

وتوعدت إيران، اليوم السبت، إسرائيل بتعرضها لهجمات عنيفة ومدمرة خلال الساعات القادمة، بالإضافة إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوية الإيرانية في عدة محافظات منها طهران، وهرمزكان، وكرمانشاه للتصدي للأهداف إسرائيلية في الأجواء الإيرانية.

ويأتي ذلك ردًا على الهجمات التي شنتها إسرائيل فجر يوم أمس باستخدام أكثر من 200 طائرة، استهدفت أكثر من 100 موقع في إيران، بما في ذلك منشآت نووية (مثل نطنز وفوردو), ومقرات عسكرية، وقادة بارزين، وأسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين، وضباط وعلماء بارزين.

وبدأ الرد الإيراني الأول، مساء يوم أمس، بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية المتنوعة باتجاه إسرائيل، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 161 أخرين حسب ما أعلنته وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، فيما وصفته طهران ببداية "ردها الساحق" على الهجمات الإسرائيلية على البلاد.