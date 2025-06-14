جيش الاحتلال: يُسمح الآن للجمهور بمغادرة المناطق المحصّنة في جميع أنحاء إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أنه يُسمح الآن للمواطنين بمغادرة المناطق المحصنة والملاجئ في جميع أنحاء إسرائيل، وذلك بعد ساعات من فرض حالة تأهب قصوى في أعقاب الهجمات الإيرانية المكثفة التي استهدفت مواقع مختلفة داخل الأراضي المحتلة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي نقلته وسائل إعلام عبرية، منها "تايمز أوف إسرائيل" و"جيروزاليم بوست"، إن القرار جاء "بعد تقييم الوضع الأمني والتأكد من عدم وجود تهديد فوري على الجبهة الداخلية".

وأكد البيان أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تمكنت من اعتراض الجزء الأكبر من الصواريخ والطائرات المسيّرة التي أُطلقت من إيران، مشيرًا إلى أن حالة الاستنفار في صفوف الجيش ما زالت قائمة تحسبًا لأي تطور.

يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من استهداف طهران لإسرائيل بأكثر من 100 رأس حربي عبر صواريخ وطائرات مسيّرة، وفق ما أوردته وكالة "فارس" الإيرانية.

وقد استهدفت الضربات الإيرانية مواقع عسكرية ومنشآت استراتيجية في مناطق عدة منها تل أبيب، القدس، حيفا، بئر السبع، والجليل، في رد على ما وصفته طهران بـ"العدوان الإسرائيلي على مواقع حساسة داخل إيران".