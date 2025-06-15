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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أخبار العالم | إيران تشن هجمات صاروخية غير مسبوقة على إسرائيل.. مصرع وإصابة العشرات في تل أبيب ونتنياهو يطلب من ترامب انضمام أمريكا للحرب

أرشيفيو
أرشيفيو
أحمد قاسم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي كان أبرزها:

وزارة النفط الإيرانية تعلن إصابة خزانين للوقود في طهران بضربات إسرائيلية

أعلنت وزارة النفط الإيرانية، اليوم الأحد، إصابة خزانين للوقود في جنوب وغرب طهران بضربات إسرائيلية.

كمين معقد لكتائب القسام في خان يونس يسفر عن قتـ.ـلى وجرحى في صفوف الاحتلال

نفذت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عملية عسكرية معقدة استهدفت قوات وآليات تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك في تصعيد جديد يشهده القطاع وسط استمرار المواجهات.

إيران تطلق موجة جديدة من الهجمات الصاروخية والمسيرات تجاه إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، بأن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت موجة ضخمة من الصواريخ و المسيرات تجاه إسرائيل.

الحرس الثوري: البنية التحتية للطاقة في إسرائيل تعرضت لضربات صاروخية وبطائرات مسيرة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أن البنية التحتية للطاقة في إسرائيل تعرضت لضربات صاروخية وبطائرات مسيرة.

أمريكا تحث رعاياها على مغادرة إيران فورًا

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء السبت، مواطنيها إلى مغادرة إيران على الفور، مع تزايد المخاطر في البلاد التي تشهد وضعًا أمنيًّا متدهورًا، وسط الحرب مع إسرائيل.

إيران تطلق أكثر من 70 صاروخًا تجاه إسرائيل

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأنه رصد إطلاق عدة صواريخ من إيران، مؤكدًا أنه يعمل على اعتراضها.

إصابة مباشرة .. لحظة سقوط صاروخ «فرط صوتي» إيراني وسط تل أبيب | فيديو

تداولت وسائل إعلام إيرانية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة سقوط صاروخ فرط صوتي إيراني وسط تل أبيب.

إسرائيل تطلب من أمريكا الانضمام إلى ضرباتها ضد إيران.. وترامب يبدي استعداده

كشف موقع "أكسيوس"، اليوم الأحد، أن إسرائيل طلبت من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشاركة في الضربات الجوية التي تشنها ضد إيران، وذلك في إطار تصعيد متواصل يهدف إلى القضاء على البرنامج النووي الإيراني.

فقدان 35 شخصًا في بلدة بات يام جنوبي تل أبيب بعد القصف الإيراني

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بفقدان 35 شخصاً في بلدة بات يام، جنوبي تل أبيب، جرّاء الضربات الصاروخية الإيرانية. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: إن الهجوم أسفر عن وقوع 4 قتلى و140 مصابًا حتى الآن.

قتيلان وإصابات عدة إثر الصواريخ الإيرانية على شمال إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء السبت، بمقتل شخصين وإصابة أكثر من 14 شخصًا في هجوم إيراني على شمال إسرائيل.

اتصال هاتفي بين «بن سلمان» والرئيس الإيراني لبحث التصعيد العسكري ضد إيران

أجرى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، السبت، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس».

إيران تتهم العراق وأمريكا بدعم الهجمات الإسرائيلية .. تفاصيل

اتهمت الحكومة الإيرانية العراق والولايات المتحدة الأمريكية بالضلوع في الهجمات التي شنتها إسرائيل على أراضيها خلال اليومين الماضيين، محذرة من تداعيات خطيرة إذا استمر التصعيد العسكري في المنطقة.

وزير الدفاع الإسرائيلي: العاصمة الإيرانية طهران تحترق الآن

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إن العاصمة الإيرانية طهران "تحترق الآن".

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