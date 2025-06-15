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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اتصال هاتفي بين «بن سلمان» والرئيس الإيراني لبحث التصعيد العسكري ضد إيران

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

أجرى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، السبت، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس».

وجدّد ولي العهد السعودي «إدانة المملكة واستنكارها للاعتداءات الإسرائيلية التي تمسّ سيادة إيران وأمنها، كما تمثل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية».

كما أكّد أن «الاعتداءات أدت إلى تعطيل الحوار القائم لحل الأزمة وعرقلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية»، مؤكّدًا «رفض المملكة لاستخدام القوة لتسوية النزاعات، وضرورة اعتماد الحوار أساسًا لتسوية الخلافات».

موجة جديدة 

جاء ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه وسائل إعلام إيرانية أن إيران أطلقت موجة جديدة من الصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل.

وقال التلفزيون الإيراني إن القوات الجوية التابعة للحرس الثوري تشن هجوماً مركباً على إسرائيل بالصواريخ الباليستية والمسيرات.

وحسب القناة 12 الإسرائيلية فإن الدفعة الصاروخية القادمة من إيران توجهت إلى منطقة حيفا والكريوت شمالي إسرائيل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن التقارير الأولية تفيد بسقوط صواريخ في مدينتي حيفا وطمرة.

وبالتوازي أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشن ضربات في طهران، ويعمل على اعتراض الصواريخ التي أطلقتها إيران.

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