وزير الدفاع الإسرائيلي: العاصمة الإيرانية طهران تحترق الآن

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إن العاصمة الإيرانية طهران "تحترق الآن".

من جانب آخر، تعرضت طهران لهجوم مكثف، اليوم الأحد، حيث تم تفعيل الدفاعات الجوية.

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" أنه تم سماع دوي انفجارات، وتم تفعيل نظام الدفاع الجوي جنوب طهران، وأفاد السكان بوقوع انفجارات مدوية.

ووفق وسائل إعلام إيرانية فإن الهجوم الإسرائيلي استهدف مستودع نفط شهران والوضع تحت السيطرة.

موجة جديدة

بينما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن إيران أطلقت موجة جديدة من الصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل.

وقال التلفزيون الإيراني إن القوات الجوية التابعة للحرس الثوري تشن هجوماً مركباً على إسرائيل بالصواريخ الباليستية والمسيرات.

وحسب القناة 12 الإسرائيلية فإن الدفعة الصاروخية القادمة من إيران توجهت إلى منطقة حيفا والكريوت شمالي إسرائيل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن التقارير الأولية تفيد بسقوط صواريخ في مدينتي حيفا وطمرة.

وبالتوازي أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشن ضربات في طهران، ويعمل على اعتراض الصواريخ التي أطلقتها إيران.