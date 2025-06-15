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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: إذا تعرضنا لهجوم من إيران فسنرد بأقصى قوة

ترامب
ترامب
أحمد قاسم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه إذا تعرضت الولايات المتحدة للهجوم من قبل إيران، فإنها سترد "بأقصى قوة".

وأوضح ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "الولايات المتحدة ليس لها علاقة بالهجوم على إيران الليلة، وإذا تمّ استهدافنا بأي شكل من الأشكال من قبل إيران، فإن القوة الكاملة والجبارة للقوات المسلحة الأمريكية ستنهال عليكم بمستوى لم يشهده العالم من قبل".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يمكن لإيران وإسرائيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

هجمات إسرائيلية

وشنّت إسرائيل، أمس السبت، لليوم الثاني على التوالي، غارات جوية عنيفة ضد أهداف في إيران، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحملة العسكرية ستتواصل وتتصاعد بشكل أكبر في المرحلة المقبلة.

وأكد “نتنياهو” في رسالة مصورة أن إسرائيل وجهت ضربات أعاقت البرنامج النووي الإيراني لسنوات، مضيفًا أن الجيش يُدمّر حاليًا قدرة طهران على تصنيع الصواريخ الباليستية، متوعدًا النظام الإيراني بأن ما شعروا به حتى الآن لا يُقارن بما سيحدث في الأيام المقبلة.

وتُعد الهجمات الأخيرة أولى الغارات التي تستهدف قطاع النفط والغاز الإيراني بشكل مباشر، حيث أفادت وكالة تسنيم الإيرانية باندلاع حريق في جزء من حقل "بارس الجنوبي"، وهو أكبر حقل غاز في العالم قبالة سواحل محافظة بوشهر.

وأدى هذا التطور إلى مخاوف من تعطيل صادرات الطاقة في المنطقة، ما دفع بأسعار النفط للارتفاع بنحو تسعة بالمئة.

وأعلنت طهران أن الهجمات الإسرائيلية خلفت حتى الآن نحو 78 قتيلاً في اليوم الأول، بينهم 29 طفلاً، بالإضافة إلى عشرات آخرين في اليوم الثاني بعد تدمير مبنى سكني مكوّن من 14 طابقًا في العاصمة الإيرانية. وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون الإيراني حجم الدمار الهائل وسقوط الأسر ضحايا تحت الأنقاض.

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