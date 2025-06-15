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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال يعترف: 432 إسرائيليا ما بين قتيل ومفقود ومصاب

دمار في تل أبيب
دمار في تل أبيب
محمد على

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإسرائيلية في كيان الاحتلال أنه خلال 24 ساعة وصل إلى المستشفيات 385 مصابا بحالات مختلفة،وذلك بسبب القصف الإيراني على الاحتلال.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية إصابة 385 إسرائيليا جراء الغارات الإيرانية خلال ليلة أمس، ومقتل 12 شخصا خلال 24 ساعة، ووقوع 15 قتيلاً منذ بدء الغارات علاوة على 35 مفقودًا.
 

إيران ستصعد هجماتها

ذكر مصدر في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للقناة 15 الإسرائيلية: نحن فقط في بداية الحدث وإيران ستصعد هجماتها وقد نشهد أمورا تفوق ما رأيناه أمس وأمام هذا فسنزيد من ضرباتنا على إيران.

فيما قالت مصادر في جيش الاحتلال أن التقديرات كانت تشير إلى أن الرد الإيراني سيكون عنيفا
 وهو ما تم وقد يستمر خلال الأيام المقبلة.

موقع سقوط الصواريخ الإيرانية

يأتي ذلك فيما وصل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى موقع سقوط الصواريخ الإيرانية في بلدة بات يام جنوب تل أبيب.
 

كما تفقد وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس، مواقع سقطت فيها صواريخ إيرانية في بيت يام، زاعمًا أن"الخطة تسير كما هو مخطط لها بل وأكثر من ذلك أن إيران تسير كما هو مخطط لها بل وأكثر من ذلك".
 

وزارة الصحة كيان الاحتلال 24 ساعة القتلى المفقودين القصف الإيراني الاحتلال الإسرائيلي المصغر

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