رئيس بلدية بات يام: 6 قتلى و200 مصاب في تل أبيب جراء الهجمات الإيرانية

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث أعلن رئيس بلدية بات يام في تل أبيب، عن سقوط 6 قتلى و200 مصاب جراء الهجمات الإيرانية.







وأضاف رئيس بلدية بات يام في تل أبيب: نتوقع ارتفاع عدد القتلى إثر الهجمات الإيرانية.



ووفقًا لعدة وكالات أنباء إيرانية، قال قائد حرس الحدود، العميد أحمد على غودرزي: “عقب الغارة الجوية التي شنها الكيان الصهيوني، خلال الـ 48 ساعة الماضية، تم رصد 44 طائرة مسيرة وطائرة صغيرة تابعة لهذا النظام الخبيث كانت تحاول دخول المجال الجوي للبلاد”.

مؤكدًا على أن الفضل بتدمير تلك المسيرات يعود على الجهوزية العالية ويقظة وحدات حرس الحدود التابعة لقوى الأمن الداخلي.