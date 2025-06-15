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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جيش الاحتلال يستهدف مركزا تابعا لوزارة الدفاع في أصفهان

أرشيفية
أرشيفية
إسراء صبري

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث أعلن إعلام إيراني أن الجيش الإسرائيلي يستهدف مركزا تابعا لوزارة الدفاع في أصفهان.
 



ووفقًا لعدة وكالات أنباء إيرانية، قال قائد حرس الحدود، العميد أحمد على غودرزي: “عقب الغارة الجوية التي شنها الكيان الصهيوني، خلال الـ 48 ساعة الماضية، تم رصد 44 طائرة مسيرة وطائرة صغيرة تابعة لهذا النظام الخبيث كانت تحاول دخول المجال الجوي للبلاد”. 

مؤكدًا على أن الفضل بتدمير تلك المسيرات يعود على الجهوزية العالية ويقظة وحدات حرس الحدود التابعة لقوى الأمن الداخلي.

وبحسب لوكالة “فارس” في سياق متصل، أكد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، أن القوات المسلحة ستوجه ضربات حاسمة ومؤثرة ضد الكيان الصهيوني، تنفيذًا لأمر قائد الثورة الإسلامية.

 وأضاف اللواء حاتمي أن هذه الضربات تأتي ردًا على ما وصفه بالجرائم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي.

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