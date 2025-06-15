عاصمة العدو اتهانت..تعليق قوي من شريف مدكور على ضرب إيران لإسرائيل

نشر الإعلامي شريف مدكور تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على ضرب إيران لإسرائيل بصواريخ باليستية والتى استهدفت العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، وذلك ردًا على الهجوم الإسرائيلي على المفاعلات النووية الإيرانية واغتيال عدد كبير من القادة العسكريين والعلماء.

وقال شريف مدكور : كده إيران علمت عليهم.. عاصمة العدو اتهانت.

شريف مدكور يحلم بتقديم برنامج ديني

من ناحية أخرى كشف الإعلامي شريف مدكور، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرا إلى أنه لدي احترام كبير لكل رجال الدين، وأدرس في الدين منذ 5 سنوات تقريبا.

وأضاف الإعلامي شريف مدكور، حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج الرحلة الذي يُذاع على منصة dmc plus، أن :"حلمي أقدم برنامج ديني، لكن الحقيقة إني بذاكر في الدين بقالي 4 أو 5 سنين، وكل شيخ بيقول حاجة مختلفة، والمذاهب متعددة، فقررت أقرأ وأبحث بنفسي، ولو عملت البرنامج ده هيبقى بدون أجر، وأنا شيخ في نفسي ومحبش أصلي في الجامعة وبحب أصلي في البيت".

وأضاف الإعلامي شريف مدكور، أن :"مش مسامح اللي اتنمروا عليا، والضيق النفسي والهجوم السخيف الذي يتعرض له بين الحين والآخر، بالتزامن مع عدم البوح أو الفضفضة، كان من بين اسباب تعبه، بحسب ما أخبره الأطباء.