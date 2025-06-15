غضب جماهيري واسع بسبب بوستر ألبوم سابرينا كاربنتر الجديد

أثار الغلاف الترويجي لألبوم سابرينا كاربنتر الجديد “Man’s Best Friend” جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اعتبره كثير من المتابعين غير لائق ومسيئًا لصورة المرأة



وانتشرت التعليقات المنتقدة على منصات مثل X وTikTok، حيث عبّر عدد كبير من المستخدمين عن استيائهم من طبيعة الصورة التي وصفت بأنها “مُهينة” و”مسيئة للمرأة”، بينما رأى البعض الآخر أن الغلاف يمثل تراجعًا عن الرسائل القوية التي لطالما ارتبطت بها كاربنتر في أعمالها السابقة.



وتأتي هذه الانتقادات في ظل تصاعد الجدل حول بعض اختيارات الفنانين المتعلقة بالترويج لأعمالهم، لا سيما في ظل وجود جمهور من الفئات العمرية الصغيرة. حيث أشار بعض المتابعين إلى أن جزءًا كبيرًا من جمهور كاربنتر هم من الأطفال والمراهقين، ما يجعل هذه الاختيارات محل تساؤل من الناحية الأخلاقية والاجتماعية.





في المقابل، لم تُصدر كاربنتر أو فريقها الفني بيانًا رسميًا حتى الآن بشأن الجدل المثار، بينما يستمر الحديث عبر المنصات حول حدود الإبداع، وأهمية مراعاة الرسائل البصرية في الأعمال الفنية التي تتوجه لجمهور متنوع.





الـMet Gala

وقد تألقت سابرينا على السجادة الحمراء بزي خاص من Louis Vuitton على هيئة بودي سوت بلمسة تكسيدو، في حين ارتدى باري بدلة من Valentino مزينة بأكمام وياقة مرصعة، مما أثار التكهنات مجددًا حول العلاقة السابقة التي انتهت منذ خمسة أشهر بعد اتهامات بالخيانة.





لكن رغم تلك الذكريات العاطفية المتشابكة، بدا أن سابرينا وجينا استحوذتا على الأضواء بكامل الثقة والتألق، لتؤكدا من جديد قوتهما كنجمات الجيل الجديد في هوليوود





اوليفيا

وبعد أربع سنوات من الشائعات حول مثلث الحب الذي جمعهما مع جوشوا باسات، شهد حفل توزيع جوائز الغرامي 2025 لحظة ودية بين أوليفيا رودريغو وسابرينا كاربنتر، مما أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

في مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الحدث الذي أُقيم في Crypto.com Arena يوم الأحد 2 فبراير، ظهرت النجمتان تتبادلان عناقًا خلال فترة الاستراحة الإعلانية. حيث ابتعدت رودريغو (21 عامًا) عن رفيقها لويس بارتريدج للحظات، لتقترب من طاولة كاربنتر (25 عامًا) وتقدم لها التهنئة بفوزها بجائزتي غرامي: أفضل ألبوم بوب غنائي عن "Short n' Sweet" وأفضل أداء بوب منفرد عن أغنيتها الشهيرة “Espresso”، كما شوهدت رودريغو وهي تنحني قليلًا أثناء حديث كاربنتر معها في الأجواء الصاخبة للحفل.



