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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صحفي: الصراع بين إيران وإسرائيل عقائدي بالأساس

أرشيفية
أرشيفية
إسراء صبري

قال الكاتب الصحفي صفوت عمران، إن الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل ممتدة منذ فترة طويلة، فهي لها العديد من الأبعاد، متابعا: “البعد الأساسي في هذا الصراع هو السياسي العسكري”.

وأضاف عمران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن إسرائيل لديها مشروع إسرائيل الكبرى، والذي كانت تواجه فيه إيران وأحزابها سواء حزب الله أو الحوثيين، معقبا: “الصراع بين إيران وإسرائيل عقائدي بالأساس”.

ولفت إلى أن نتنياهو يرى أنه هو المعني بإقامة الهيكل المزعوم وظهور المسيح اليهودي، والذي يرتبط بفكره تعرض إسرائيل لعدة هجمات من صواريخ تشبه القوس.

وشدد على أن الصراع ممتد وقد يستغرق أكثر من شهر، والهدف السياسي من هذه الحرب هو الضغط على إيران.

إسرائيل مشروع إسرائيل الكبرى إيران

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