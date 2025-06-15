أحمد موسى: إيران لن تتراجع عن تخصيب اليورانيوم ولم تهاجم القواعد الأمريكية

أكد الإعلامى أحمد موسى أن ترامب لم ينف أن بلاده قد تدخل الحرب على إيران وهنا يكون الحديث عن حرب شاملة لأن إيران وضعت خطوط حمراء وهو أن مشاركة واشنطن يعني توسع الحرب.

وتابع موسى عبر برنامج على مسؤليتى على قناة صدى البلد أن وزير الخارجية الإيراني أعلن عدم مهاجمة القواعد الأمريكية طالما أنها لم تدخل الحرب، لافتا إلى أن بلاده لن تتراجع عن تخصيب اليورانيوم وفي الوقت نفسه أكد ترامب عدم السماح لإيران بمواصلة البرنامج النووي.

وأوضح موسى، أن إيران سخرت كل مواردها واقتصادها من أجل البرنامج النووي على مدار سنوات طويلة ولا يمكنها أن تخسر كل هذا اليوم بعد كل ما وجدته وخسرته بسبب الحرب الإسرائيلية.