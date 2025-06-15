تستخدم للمرة الأولى.. إعلام إيراني يعلن إطلاق صواريخ جديدة على تل أبيب

كشف إعلام إيراني أن الصواريخ التي تطلق الآن على تل أبيب وحيفا تستخدم للمرة الأولى، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

شنّ سلسلة غارات جوية

من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن شنّ سلسلة غارات جوية مكثّفة استهدفت "عشرات منصّات الصواريخ" في غرب إيران، ما يكرّس انتقال المواجهة من تصدّي الهجمات إلى ضرب القدرات الإيرانية الصاروخية بشكل مباشر، وفقا لوول ستريت جورنال.

وبحسب بيانات عسكرية رسمية، وردت عبر الإذاعة الوطنية الإسرائيلية، انطلقت الطائرات الإسرائيلية في موجتين رئيستين خلال الـ24 ساعة الماضية.