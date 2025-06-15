برلمانية: نؤيد موقف مصر الرافض للاعتداءات الإسرائيلية على إيران..ونحذر من التصعيد

أعربت النائبة نجلاء العسيلي، وكيل لجنة ذوي الإعاقة بمجلس النواب وعضو حزب الشعب الجمهوري، عن تأييدها الكامل للموقف المصري الثابت الرافض للاعتداءات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على إيران، مؤكدة أن هذا التصعيد الخطير لا يخدم سوى مزيد من الاضطرابات الإقليمية ويهدد بتقويض فرص الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت العسيلي في بيان صحفي، اليوم، أن استخدام القوة العسكرية كأداة لفرض السياسات لم يعد مقبولاً في عالم يبحث عن السلام والاستقرار، مشيرة إلى أن التصرفات الإسرائيلية تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتضع المنطقة على شفا صراع مفتوح قد يمتد إلى دول أخرى ويهدد الأمن القومي العربي بشكل مباشر.

وشددت على أن القيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل أداء دورها المحوري في دعم مسارات التهدئة وتغليب الحلول السياسية، وهو ما يعكس تاريخ مصر كدولة ركيزة في حفظ التوازن الإقليمي ورفض الانجرار وراء سياسات العنف أو التصعيد.

وأضافت أن أي تصعيد جديد لن تكون تداعياته محصورة داخل حدود جغرافية معينة، بل سيلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي، ويفتح أبوابًا واسعة أمام التوتر والتطرف والفوضى، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة تحمّل مسؤولياتهم لوقف التصعيد ومنع الانزلاق نحو مواجهات أوسع.

واختتمت العسيلي بيانها بالتأكيد على أن مصر ستظل صوتًا عاقلًا في زمن الأزمات، وصاحبة موقف مبدئي وثابت من القضايا الإقليمية والدولية، مشيدة بدور الدولة المصرية في العمل المستمر من أجل حماية أمن واستقرار الشعوب في المنطقة، ورفض أي انتهاكات تمس سيادتها أو سلامتها.