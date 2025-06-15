جيش الاحتلال: دفاعاتنا الجوية تعمل على اعتراض الصواريخ الإيرانية الأخيرة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد الناجم عن دفعة الصواريخ الإيرانية الأخيرة.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الأخبارية” في نبأ عاجل لها.

فيما أكد إعلام إسرائيلي أن الحكومة قررت تمديد حالة الطوارئ حتى 30 يونيو.

وذكر مسؤول عسكري إسرائيلي، في وقت سابق، أنّ الاحتلال لديه قائمة كبيرة من الأهداف في إيران لم يضربها بعد.

مقتل وإصابة

وأفادت بلدية تل أبيب بوجود أكثر من 20 مفقودا تحت أنقاض المبنى الذي أصيب مباشرة بصاروخ إيراني.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى مقتل وإصابة المئات في “بات يام”؛ نتيجة إصابة مباشرة بصاروخ باليستي على أحد المباني، وفي مناطق أخرى أيضا.