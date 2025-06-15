المعاملة بالمثل.. إيران تحرق عقل إسرائيل النووي

أطلقت إيران ردا صاروخيا فجر اليوم الأحد ، مستهدفة عقل إسرائيل النووي وهو معهد علمى إسرائيلي لإجراء الأبحاث النووية المسمى وايز مان المؤسس منذ عام 1944.

ونجحت الصواريخ الإيرانية الباليستية في اختراق القبة الحديدية وبلوغ أهدافها، وأصابت المعهد الإسرائيلي بدقة متسببة في إشتعال النار به.

وأقدمت إسرائيل على مهاجمة إيران السبت الماضي مستهدفة اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين في تطبيق سياسة الاغتيالات الإسرائيلية ، لتلجأ إيران للرد بالمثل على سياسة الاغتيالات واستهداف العلماء الإسرائيليين، وكذلك المنشآت العلمية خلال الرد الإنتقامي الإيراني.

وتوعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بالرد الحاسم على إسرائيل حالة استمرار الأعمال العدائية ضد الدولة الإيرانية، ولايزال يدعو الرئيس الأمريكي ترامب إلى إمكانية وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بالوقت الحالي.