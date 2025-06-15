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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تحت القصف.. منظومات الدفاع الجوي تتصدى لغارات إسرائيلية شرق وغرب طهران

الدفاعات الجوية الإيرانية
الدفاعات الجوية الإيرانية
القسم الخارجي

 أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا بأن الدفاعات الجوية الإيرانية تنفّذت في العاصمة طهران لاعتراض "مشاغل معادية" يُعتقد أنها من أصول إسرائيلية، وذلك بعد يوم واحد من شن الجيش الإسرائيلي هجمات جوية جديدة على مواقع داخل إيران.

وبحسب المصادر الإيرانية، فإن منظومات دفاعات أرض–جو –من ضمنها وحدات خرداد‑15– أطلقت صواريخ باتجاه الأهداف المشتبه بها فوق مناطق شرقي طهران، وأسهمت أيضًا في اعتراض تهديدات مشابهة في أعالي أجواء محافظات مثل بوشهر وهرمزكان غرب البلاد.

ووفقًا لما نشرته وكالة تسنيم شبه الرسمية، استهدفت الضربات الإسرائيلية معمل صواريخ تحت الأرض غرب طهران، بالإضافة إلى معهد الدفاع الوطني وفرع وزارة الدفاع في وسط العاصمة، وما تبعها من دوي انفجارات في عدة مناطق، بينها مطار مهرآباد. 

وارتفع عدد المقاتلات الإسرائيلية التي شاركت إلى قرابة 50 طائرة كما أوردت تقارير إسرائيلية. 

في غضون ذلك، أعلنت قناة إيران الحكومية "IRIB" عن تفعيل أنظمة الدفاع في ميناء بندر عباس ومطار بوشهر، مشيرةً إلى استعداد البلاد لتنفيذ "ردّ مدمر" على الهجمات الإسرائيلية 

وتتزامن هذه العمليات مع تصعيد جديد في المواجهة العسكرية المفتوحة بين الجانبين، بعد أن شنت إسرائيل ما يُعرف بـ "عملية الأسد  الصاعد – Operation Rising Lion"، التي استهدفت فيها منشآت نووية وصواريخ باليستية إيرانية، مما أدى إلى مقتل نحو 78 شخصًا بينهم علماء ومسؤولون عسكريون 

وردت إيران بإطلاق أكثر من 100 صاروخ باليستي وطائرات مسيرة تجاه المدن الإسرائيلية، رغم إعلان إسرائيل اعتراض معظمها عبر منظومة القبة الحديدية، إلا أن بعض الهجمات تجاوزت الدفاعات مما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات 

في هذا السياق، أفاد مسؤول إيراني في تصريحات نقلتها Tasnīm بأن الرد الإيراني سيكون مؤثّرًا إذا تواصلت الهجمات الإسرائيلية، مشدّدًا على أن "أفعال طهران ستتوقف فقط مع توقف إسرائيل" .

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