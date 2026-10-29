قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يستقبل المدير العام للوكالة الحكومية الروسية للطاقة النووية (روس أتوم)
تل أبيب.. "سولبرج" يُوجّه رئيس الشاباك بإجراء تحقيق في رشوة انتخابية من قبل جهات خارجية
طلب إحاطة بشأن حقيقة «عيش الحبة الكاملة» ومطالب برقابة حاسمة على مكوناته وأسعاره
وزراء إعلام الخليج يرفعون سلاح القانون في مواجهة المحتوى المسيء
الإحصاء: 6.8 % ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية إلى روسيا خلال 8 أشهر
الخليج على خط النار.. تحذير أمريكي من انفجار المواجهة مع إيران بعد انتخابات نوفمبر
القومي لحقوق الإنسان يناقش أوضاع المواقع الإلكترونية الساعية لتوفيق أوضاعها
حريق بسفينة في مضيق هرمز على بعد 9 أميال بحرية شمال خصب في سلطنة عمان
تعرّف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 29-10-2026
الدولار يستقر فوق 56 جنيهًا في بداية تعاملات الخميس بالبنوك
وزيرا التنمية المحلية والتعليم العالي يتابعان تنفيذ تمثال مجدي يعقوب بالجيزة
إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جمال رائف: القمة الإفريقية الروسية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون في التكنولوجيا والصناعة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي جمال رائف أن القمة الإفريقية الروسية الثالثة تنعقد في توقيت دولي وإقليمي بالغ التعقيد، مشيرًا إلى أهمية الملفات المطروحة على جدول أعمالها، وفي مقدمتها نقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الأمن الغذائي داخل القارة الإفريقية.

وأوضح جمال رائف، خلال صباح الخير يا مصر، أن التعاون بين روسيا والدول الإفريقية يجب ألا يقتصر على التبادل التجاري أو التعامل مع القارة باعتبارها سوقًا استهلاكية، بل ينبغي أن يمتد إلى إقامة مشروعات إنتاجية واستراتيجية تسهم في تلبية احتياجات المواطنين الأفارقة ودعم قدرات الدول على تحقيق التنمية.

نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة على رأس الأولويات

وأشار المحلل السياسي إلى أن نقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة يمثلان أحد أهم مسارات التعاون بين الجانبين، إلى جانب تطوير مشروعات البنية التحتية والطاقة، بما يدعم الاقتصادات الإفريقية ويعزز قدراتها الإنتاجية.

وأضاف أن القارة الإفريقية تمتلك احتياجات تنموية متعددة، وهو ما يفتح المجال أمام شراكات دولية قائمة على المصالح المشتركة، وتوفير فرص حقيقية للتصنيع والاستثمار وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

دور مصري في إطلاق القمم الإفريقية الروسية

ولفت جمال رائف إلى أن مصر كانت شريكًا أساسيًا في إطلاق نموذج القمم الإفريقية الروسية، موضحًا أن القاهرة استضافت القمة الأولى بالشراكة مع روسيا، في خطوة عكست أهمية تعزيز العلاقات بين موسكو ودول القارة الإفريقية.

وأكد أن المشاركة المصرية في القمة الحالية تعكس استمرار الاهتمام بتطوير العلاقات الإفريقية الروسية، والاستفادة من فرص التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية توجيه الشراكات الدولية نحو مشروعات ملموسة تدعم التنمية، وتساعد الدول الإفريقية على تطوير قطاعاتها الإنتاجية وتعزيز قدراتها الاقتصادية.

روسيا القمة الروسية العلاقات بين مصر و روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار باقات الانترنت الارضي

مجانًا .. موعد تفعيل ضعف باقة الإنترنت الأرضي

المقاولون العرب

بعد الخسارة من الزمالك.. لاعب المقاولون العرب يعلن انتقاله للأهلي رسميا

وزارة الداخلية

عطل ورسالة صوتية للإخلاء.. الداخلية تكشف حقيقة حريق مول مصر بـ 6 أكتوبر

مشاهد داخل المطبخ

بيغسلوا ويصفّوا الفراخ في البلاعة.. فيديو يُثير الجدل داخل مطبخ محل كشري ومطالب بالتحقيق

شمس البارودي

مشهد دفنهما لا يفارق ذاكرتي.. شمس البارودي أمام قبر زوجها حسن يوسف ونجلها: كلكم ستزورون المقابر

شيكو بانزا

أنا من عائلة محترمة.. شيكو بانزا يصدر بيانًا للرد على اتهامات رواندا

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الطماطم

كيلو الطماطم بـ 15 جنيهًا.. هل تصل الأسعار إلى مستويات قياسية الأيام المقبلة؟

ترشيحاتنا

الملك لير

البيت الفني للمسرح يقدم 4 عروض متنوعة بالقاهرة والإسكندرية.. من «الملك لير» إلى سحر العرائس

متولي وشفيقة

«متولي وشفيقة» ينافس في المسابقة الكبرى لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

حسن يوسف

في ذكرى رحيل حسن يوسف..من الشقاوة السينمائية إلى إمام الدعاة

بالصور

أسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

أعراض الفيروسات التنفسية.. 7 علامات تكشف الإصابة ومتى تصبح الحالة خطرا؟

أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟

تويوتا تستعد لمواجهة الثلوج بخمس سيارات معدلة بجنازير ضخمة

سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter

البرقوق.. فاكهة غنية بمضادات الأكسدة وتدعم صحة القلب

البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب
البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب
البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد