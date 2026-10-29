تطعيمات الأطفال بين الشائعات والأمان.. توضيحات مهمة بشأن الإنفلونزا والحصبة

مع انتشار الشائعات والتساؤلات حول سلامة تطعيمات الأطفال، تبرز أهمية التوعية بدورها في الوقاية من الأمراض وتقليل مضاعفاتها، خاصة مع حملات التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، إلى جانب لقاح الإنفلونزا الموسمية، الذي يسهم في تخفيف حدة الأعراض وتقليل مدة الإصابة.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أيمن ندا، أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس، حقيقة سلامة التطعيمات، وآليات حفظها، وأبرز الأعراض الجانبية المحتملة وكيفية التعامل معها.

وأكد الدكتور أيمن ندا، على أهمية تطعيمات الأطفال في الوقاية من الأمراض وتقليل مضاعفاتها، مشددًا على سلامة التطعيمات المتداولة، وخضوعها لنظام دقيق للحفظ والتبريد منذ تصنيعها وحتى وصولها إلى الوحدات الصحية.

وأوضح أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية يساعد على تخفيف حدة الأعراض وتقليل مدتها، فيما تمثل حملات التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية خطوة مهمة لتعزيز مناعة الأطفال والحد من انتشار العدوى.

نظام دقيق لضمان سلامة التطعيمات

ونفى الشائعات المتعلقة بفساد التطعيمات، موضحًا أنها تخضع لنظام سلسلة التبريد لضمان الحفاظ على جودتها وفعاليتها خلال مراحل النقل والتخزين، بداية من تصنيعها وحتى وصولها إلى المراكز الصحية.

تطعيم الإنفلونزا يقلل حدة الأعراض

وقال إن تطعيم الإنفلونزا الموسمية لا يمنع الإصابة بالفيروس بصورة مطلقة، لكنه يسهم في تخفيف حدة الأعراض وتقليل مدة الإصابة، لافتًا إلى احتمالية ظهور أعراض جانبية، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو تورم موضع الحقن.

وأضاف أن هذه الأعراض تكون عادةً بسيطة ومؤقتة، ولا تستدعي في الغالب التغيب عن المدرسة أو العمل، مع ضرورة التعامل مع ارتفاع الحرارة وفقًا للإرشادات الطبية المناسبة.

جرعة الحصبة والحصبة الألمانية آمنة

وشدد على أهمية حملات التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية للأطفال في المدارس والأعمار الأصغر، موضحًا أن الجرعة تُعد منشطة، ويمكن الحصول عليها حتى إذا سبق للطفل تلقي التطعيم.

وأوضح أن إصابة الطفل بمرض شديد أو ارتفاع درجة حرارته بصورة ملحوظة يستدعي تأجيل التطعيم مؤقتًا حتى التعافي، ثم التوجه إلى الوحدة الصحية للحصول على الجرعة.

كيفية التعامل مع الأعراض بعد التطعيم

ولفت إلى أن تطعيم الحصبة قد يصاحبه ارتفاع في درجة الحرارة بصورة أكبر نسبيًا مقارنة بتطعيم الإنفلونزا، موضحًا أن الأعراض تستمر عادةً من يوم إلى يومين.

ونصح بالتعامل مع ارتفاع الحرارة باستخدام خافضات الحرارة المناسبة لعمر الطفل ووزنه وفقًا للإرشادات الطبية، إلى جانب استخدام الكمادات الفاترة عند الحاجة، مع متابعة حالة الطفل واستشارة الطبيب إذا استمرت الأعراض أو ازدادت حدتها.