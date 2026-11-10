تكريم فرق عمل مياه القنطرة شرق لسرعة إنجاز اصلاح خط شرق البحيرات

حرص المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، علي تكريم العاملين المتميزين وتحفيز فرق العمل بمختلف مواقع الشركة، حيث قام بتكريم المهندسة جيهان حسن، مدير منطقة القنطرة شرق، و محمد ممدوح، مدير شبكات مياه القنطرة شرق، وفريق عمل شبكات المياه بالمنطقة، تقديرًا لجهودهم المتميزة وسرعة إنجاز أعمال الإصلاح والتعامل الفوري مع العطل.

رئيس مياه القناة يكرم فرق عمل القنطرة شرق لسرعة إنجاز اصلاح خط شرق البحيرات

وأشاد المهندس أحمد التراس، بما بذله فريق العمل من جهود ميدانية وتعاون وتنسيق بين مختلف العناصر، والذي أسهم في سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح، وتقليل فترة تأثر الخدمة، مؤكدًا أن سرعة الاستجابة والالتزام في تنفيذ المهام يعكسان روح المسؤولية والانتماء لدى العاملين بالشركة.

وقال المهندس أحمد التراس، أنه فور تلقي غرفة العمليات بلاغات عن أعطال في كسر مفاجئ في الخط المياه الرئيسي القادم من الرافع الاستراتيجي والمغذي لقري ومناطق شرق البحيرات، وانتقلت فرق الطوارئ المكونة من مهندسين وفنيين وعمال، وتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للإصلاح، وتبين وجود كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي قطر 500 مم، وتبين التعدي علي الخط وتم الغاء التعدي والانتهاء من كافة أعمال الأصلاح، وتم اعادة الخدمة كاملة للمواطنين، شرق البحيرات والتي تضم قرية الابطال، والتقدم، والأحرار، وميت ابو الكوم.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح منظومة العمل، مشيرًا إلى أهمية دعم الكوادر المتميزة وتقدير جهود العاملين الذين يبذلون قصارى جهدهم لضمان استمرارية تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين بكفاءة وانتظام.

ويأتي هذا التكريم في إطار استراتيجية الشركة لترسيخ ثقافة التميز وتحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد، وتعزيز روح الفريق والعمل الميداني، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة لأهالي محافظات القناة.