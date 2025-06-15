الجيش الإيراني: على الإسرائيليين المغادرة فلن تكون هناك مناطق صالحة للسكن

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: لدينا بنك أهداف شامل في إسرائيل وسنستهدف النقاط الحيوية.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الأخبارية فى نبأ عاجل لها.

وتابع المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: على الإسرائيليين المغادرة فلن تكون هناك مناطق صالحة للسكن قريبا.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن تل أبيب طالبت رسميا بإقامة تحالف دولي؛ للمساعدة في الدفاع عن إسرائيلـ واعتراض الصواريخ الإيرانية.

شنّ سلسلة غارات جوية

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شنّ سلسلة غارات جوية مكثّفة استهدفت "عشرات منصّات الصواريخ" في غرب إيران، ما يكرّس انتقال المواجهة من تصدّي الهجمات إلى ضرب القدرات الإيرانية الصاروخية بشكل مباشر، وفقا لوول ستريت جورنال.

وبحسب بيانات عسكرية رسمية، وردت عبر الإذاعة الوطنية الإسرائيلية، انطلقت الطائرات الإسرائيلية في موجتين رئيستين خلال الـ24 ساعة الماضية.