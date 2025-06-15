الطيران المدني الإسرائيلي: إغلاق كامل للمطارات والمجال الجوي

أعلن الطيران المدني الإسرائيلي عن إغلاق كامل للمطارات والمجال الجوي جراء التصعيد مع إيران.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، وتحاول الدفاعات الإسرائيلية التصدى لها.

سلسلة غارات جوية

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شنّ سلسلة غارات جوية مكثّفة استهدفت "عشرات منصّات الصواريخ" في غرب إيران، ما يكرّس انتقال المواجهة من تصدّي الهجمات إلى ضرب القدرات الإيرانية الصاروخية بشكل مباشر، وفقا لوول ستريت جورنال.

وبحسب بيانات عسكرية رسمية، وردت عبر الإذاعة الوطنية الإسرائيلية، انطلقت الطائرات الإسرائيلية في موجتين رئيستين خلال الـ24 ساعة الماضية.