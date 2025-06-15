أحمد موسى: رؤية الرئيس السيسي لمنع انتشار السلاح النووي يجب أن تتحول لموقف عربي إسلامي دولي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن إيدي كوهين، ضابط المخابرات الإسرائيلية، اعترف بأن ما قامت به إسرائيل في 2011 يتطلب التكرار مرة أخرى الآن في مصر.

وتابع موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: إسرائيل تتحرك بالتعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية في تحالف ثنائي؛ من أجل استهداف الدولة ومقدراتها.

وقال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس السيسي أكد ضرورة منع انتشار السلاح النووي بالمنطقة، وهذا الموقف يجب أن يتحول لموقف عربي إسلامي دولي، مؤكدا أن الكيان الصهيوني فقط هو الذي يملك سلاحا نوويا بالمنطقة؛ ما يمثل خطرا دوليا.