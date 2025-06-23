بنك مصر يتبنى رعاية 19 اتحاداً رياضياً

قامت الدكتورة فاطمة الجولي – رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر بتوقيع عقود رعاية بنك مصر للجنة الباراليمبية المصرية و للاتحاد المصري للتنس و للاتحاد المصري للكرة الطائرة و للاتحاد المصري للشراع والانزلاق على الماء، مع كل من الدكتور حسام الدين مصطفى – رئيس اللجنة الباراليمبية المصرية و إسماعيل الشافعي – رئيس الاتحاد المصري للتنس و المهندس ياسر قمر – رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة و احمد حبش - رئيس الاتحاد المصري للشراع و الانزلاق على الماء، وذلك في احتفالية أقيمت يوم الاثنين الموافق 23 يونيو 2025 ، بحضور لفيف مميز من قيادات وزارة الشباب والرياضة وبنك مصر واللجنة الباراليمبية المصرية والاتحادات الرياضية المشاركة، وذلك في إطار دور بنك مصر الريادي في دعم الرياضة المصرية، وبرعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحى – وزير الشباب و الرياضة ، وحضور هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر.

وتعد رعاية بنك مصر لهذه الجهات تأكيدا على التزامه الراسخ بدعم الرياضة المصرية وتعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتجسد إيمان البنك العميق بقدرة الشباب المصري على تحقيق الإنجازات في كافة المجالات، واستكمالا لما قام به البنك في هذا المجال، حيث سبق للبنك ان قام بدعم اللجنة البارالمبية المصرية و التي تضم تحت لوائها 15 اتحاداً و أسفر التعاون البناء بين بنك مصر واللجنة البارالمبية المصرية عن تحقيق 7 ميداليات بارالمبية متنوعة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 ، بالإضافة إلى ذلك امتدت رعاية البنك لتشمل أبطالنا البارالمبيين من خلال توفير الكراسي المتحركة والأجهزة التعويضية لهم، مما ساهم في تحسين أداء اللاعبين واللاعبات من ذوي الهمم ومشاركتهم المميزة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

كما تأتي رعاية بنك مصر للاتحاد المصري للتنس للعام السادس على التوالي و للاتحاد المصري للكرة الطائرة و للاتحاد المصري للشراع و الانزلاق على الماء في إطار إدراك البنك لأهمية دعم الرياضة المصرية، والتي تعد أحد محاور المسئولية المجتمعية التي يؤمن بها البنك والتي تتركز على مجالات الصحة، التعليم والرياضة؛ حيث يعتبر مجال الشباب والرياضة إحد أهم المحاور الرئيسية التي يدعمها البنك نظراً لأهمية ممارسة الرياضة وما تمثله الرياضة من قيمة للشباب "العقل السليم في الجسم السليم"؛ لكون الشباب النواة الرائدة لتقدم الوطن وانطلاقا من ايمان البنك بأهمية دعم الشباب للتقدم في كافة المجالات، حيث يسعى بنك مصر إلى تقديم نموذج إيجابي يحتذي به في المسئولية المجتمعية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذه الرعاية تُعد نموذجاً مشرفاً للتكامل بين المؤسسات الاقتصادية والرياضية، وتعزز من جهود الدولة في دعم الاتحادات الرياضية، وهو ما يتسق مع رؤية القيادة السياسية في تمكينهم ودمجهم في مختلف الأنشطة.

واشاد وزير الرياضة بالدور الوطني الرائد الذي يقوم به بنك مصر من خلال تعاونه مع 19 اتحاداً رياضياً، في خطوة تعكس إيمان مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي بأهمية الاستثمار في الإنسان المصري، ودعم الرياضيين في مختلف الألعاب.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن وزارة الشباب والرياضة حريصة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الرياضي، وفتح آفاق الشراكة مع القطاع المصرفي لدعم الاتحادات واللاعبين، بما ينعكس إيجابياً على مستوى الإنجازات الرياضية ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

وأعرب الأستاذ هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر -عن عميق سعادته بالشراكة التي تجمع البنك بخمسة هيئات رياضية مصرية عريقة، وأوضح إن دعم البنك لهذه الهيئات ليس مجرد خطوة في إطار المسؤولية والدعم، بل تمثل التزام حقيقي وإيمان راسخ بقدرات شبابنا المصري على تحقيق الإنجازات ورفع راية الوطن عاليًا في المحافل الدولية، حيث كان بنك مصر دائما سباقًا في دعم الرياضة المصرية، حيث يؤمن بأن الرياضة هي قاطرة أساسية للتقدم والازدهار باعتبارها مدرسة للقيم والأخلاق والانضباط والعمل الجماعي.

وأكد الأستاذ هشام عكاشه – ان البنك من خلال هذه الشراكة، يهدف إلى توفير البيئة المناسبة والدعم اللازم لأبطالنا الرياضيين، لتمكينهم من التركيز على تدريباتهم وتطوير مهاراتهم، وتحقيق أقصى إمكانياتهم، حيث يؤمن البنك بأن هذا الدعم سيسهم في اكتشاف المزيد من المواهب الواعدة، وتطوير البنية التحتية الرياضية، وتحقيق المزيد من البطولات التي تُسعد قلوب الملايين من أبناء شعب مصر العظيم.

و من الجدير بالذكر ان بنك مصر يتمتع بسجل حافل في دعم الرياضة المصرية، حيث قام البنك برعاية منتخبات كرة القدم المصرية على مدار ثلاثة مواسم و حتى انتهاء كأس العالم 2026 ، كما قام البنك برعاية فعاليات بطولة العالم العسكرية للفروسية في نسختها الخامسة والعشرين لقفز الحواجز، والتي أقيمت في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 5 إلى 8 مايو 2025 بمشاركة 20 دولة من مختلف أنحاء العالم ، كما قام البنك برعاية البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية والتي أقيمت خلال عام 2024بمشاركة العديد من الدول العربية ،كما كان للبنك دور رائد في تأسيس صندوق خيري لدعم الرياضة المصرية، بهدف رعاية الأبطال الرياضيين المصريين ومساعدتهم على تحقيق إنجازات ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية العربية والإفريقية والعالمية.

هذا ويحرص البنك دائمًا على تشجيع الشراكات بين مختلف قطاعات المجتمع المصري حكومي وأهلي وخاص من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.

