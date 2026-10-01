سعر الدولار اليوم في مصر بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 57 مليارًا

استقر سعر الدولار اليوم في مصر، أمام الجنيه المصري داخل البنوك العاملة في القطاع المصرفي، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية وتوقف التعاملات الرسمية، لتظل أسعار العملة الأمريكية عند مستويات آخر جلسة تداول، وسط اهتمام المواطنين والمستثمرين بمتابعة تحركات أسعار الصرف.

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 52.32 جنيه للشراء و52.46 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 52.34 جنيه للشراء و52.44 جنيه للبيع، في حين تصدر مصرف أبو ظبي الإسلامي قائمة البنوك الأعلى سعرًا للشراء والبيع.





ويأتي استقرار العملة الأمريكية بالتزامن مع إعلان ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري إلى 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، واستمرار تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تجاوزت 47 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

سعر الدولار اليوم في البنوك

أظهرت آخر الأسعار المعلنة تفاوتًا محدودًا بين البنوك في مستويات شراء وبيع العملة الأمريكية، مع استمرار تداول الدولار فوق مستوى 52 جنيهًا في جميع البنوك الواردة بالقائمة.

وتختلف أسعار الشراء، التي تحصل بها البنوك على الدولار من العملاء، عن أسعار البيع التي توفر بها العملة الأمريكية للراغبين في شرائها.

وجاءت الأسعار المسجلة في 8 بنوك، إلى جانب البنك المركزي المصري، على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 52.32 جنيه للشراء، و52.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 52.34 جنيه للشراء، و52.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 52.34 جنيه للشراء، و52.44 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 52.24 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 52.30 جنيه للشراء، و52.40 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.38 جنيه للشراء، و52.48 جنيه للبيع.

بنك البركة: 52.32 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 52.32 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع.

وتعكس هذه المستويات أسعار آخر جلسة تداول قبل العطلة الأسبوعية، على أن تخضع للتحديث مع استئناف التعاملات المصرفية.

أعلى سعر للدولار اليوم في البنوك

سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار بين البنوك الثمانية الواردة في القائمة، سواء على مستوى الشراء أو البيع.

وبلغ سعر شراء الدولار داخل المصرف 52.38 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 52.48 جنيه، ليأتي في مقدمة البنوك من حيث السعرين وفق البيانات المعلنة.

وفي المقابل، سجل بنك الإسكندرية أقل سعر للدولار، عند 52.24 جنيه للشراء و52.34 جنيه للبيع.



وجاءت المقارنة بين أعلى وأقل الأسعار كالتالي:

أعلى سعر شراء: 52.38 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

أعلى سعر بيع: 52.48 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

أقل سعر شراء: 52.24 جنيه في بنك الإسكندرية.

أقل سعر بيع: 52.34 جنيه في بنك الإسكندرية.

وبذلك يصل الفارق بين أعلى وأقل سعر للشراء إلى 14 قرشًا، وهو الفارق نفسه المسجل بين أعلى وأقل سعر للبيع.

احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 57.35 مليار دولار

بالتزامن مع متابعة أسعار الصرف، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 57.21 مليار دولار بنهاية أغسطس.

وبلغت الزيادة خلال سبتمبر نحو 137 مليون دولار، وفقًا للبيانات الواردة، بما يعكس استمرار ارتفاع الاحتياطيات الدولية خلال الفترة الأخيرة.

وكان الاحتياطي قد سجل بنهاية أغسطس نحو 57.2145 مليار دولار، مقابل 56.2939 مليار دولار بنهاية يوليو، بزيادة بلغت نحو 920.6 مليون دولار خلال شهر واحد.

وتوضح البيانات كذلك تطور مستويات الاحتياطي خلال الأشهر السابقة:

نهاية أبريل 2026: نحو 53.0092 مليار دولار.

نهاية مايو 2026: نحو 53.1342 مليار دولار.

نهاية يونيو 2026: نحو 55.0723 مليار دولار.

نهاية يوليو 2026: نحو 56.2939 مليار دولار.

نهاية أغسطس 2026: نحو 57.2145 مليار دولار.

نهاية سبتمبر 2026: نحو 57.35 مليار دولار.

وبالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2025، عندما سجل الاحتياطي نحو 51.45 مليار دولار، تكون الزيادة قد بلغت قرابة 5.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

ويمثل صافي الاحتياطيات الدولية أحد المؤشرات المهمة التي تتابعها الأسواق، نظرًا إلى ارتباطه بقدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته الخارجية ودعم توافر النقد الأجنبي.



تحويلات المصريين بالخارج تتجاوز 47 مليار دولار

تزامن ارتفاع الاحتياطيات الدولية مع استمرار نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تعد أحد المصادر الرئيسية لتدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال حوار مع قناة CNN الاقتصادية، إن تحويلات المصريين بالخارج تجاوزت 47 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

وأضاف أن التحويلات بلغت نحو 35 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بما يعكس أهمية هذه التدفقات ضمن موارد العملة الأجنبية.

وتأتي تحويلات العاملين بالخارج إلى جانب مصادر أخرى للنقد الأجنبي، تشمل إيرادات السياحة والصادرات والاستثمارات وغيرها من الموارد الدولارية.

هل تؤثر زيادة الاحتياطي على سعر الدولار؟

تعد زيادة الاحتياطيات الدولية وتنامي تحويلات المصريين بالخارج من المؤشرات الاقتصادية التي تحظى باهتمام المتعاملين في سوق الصرف.

ويمكن لهذه الموارد أن تدعم قدرة الاقتصاد على تلبية احتياجاته من النقد الأجنبي، إلا أن حركة سعر الدولار تتأثر بمجموعة أوسع من العوامل، تشمل العرض والطلب والتدفقات المالية والتطورات الاقتصادية.