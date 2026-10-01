اشتعال النيران في محول كهرباء أمام محطة وقود بالفيوم وفصل التيار عن منطقة أبجيج

شهدت قرية أبجيج بمحافظة الفيوم نشوب حريق في محول كهرباء أمام محطة وقود بالقرية مما أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن المنطقة وسط تحرك الأجهزة المعنية للتعامل مع البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة.



تفاصيل حريق محول الكهرباء بقرية أبجيج

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا يفيد بنشوب حريق في محول كهرباء يقع أمام محطة وقود بقرية أبجيج التابعة لمحافظة الفيوم وذلك عقب اشتعال النيران بالمحول وعلى الفور تحركت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحريق والعمل على السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المحيطة.



فصل التيار الكهربائي عن المنطقة

وتسبب الحريق في فصل التيار الكهربائي عن المنطقة المحيطة بموقع الواقعة في إطار التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين لحين الانتهاء من التعامل مع الحريق وتواصل الجهات المعنية تحركاتها في موقع البلاغ للسيطرة على النيران والتعامل مع آثار الحادث وفقا للإجراءات المتبعة في مثل هذه الوقائع.



إجراءات التعامل مع الحريق

وتباشر قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق فيما تتولى الأجهزة الأمنية متابعة الموقف بموقع البلاغ والعمل على تأمين المنطقة المحيطة بمحول الكهرباء ويأتي التحرك عقب تلقي الإخطار بنشوب الحريق أمام محطة الوقود بقرية أبجيج حيث انتقلت القوات المختصة إلى المكان لاتخاذ الإجراءات الضرورية والتعامل مع الموقف ولم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل إضافية بشأن أسباب اشتعال النيران أو وقوع إصابات بشرية كما لم ترد بيانات بشأن موعد إعادة التيار الكهربائي إلى المنطقة المتأثرة.