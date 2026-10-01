سعد سمير: الوقوف بجانب «الأفضل» يمنحك فرصة للتعلم والتطور والنجاح

نشر سعد سمير، مدير الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، رسالة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحدث خلالها عن أهمية الاستفادة من أصحاب الخبرات والوجود بجانب الأشخاص الأفضل لتحقيق التطور والنجاح.

سيراميكا كليوباترا

وكتب سعد سمير عبر حسابه: «الوقوف بجانب الأفضل يمنحك دائمًا فرصة للتعلم والتطور والنجاح»، في رسالة تؤكد أهمية التعلم المستمر والاستفادة من تجارب الآخرين في مختلف المجالات.

وأرفق مدير الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا رسالته بمجموعة من الصور من داخل تدريبات الفريق، ظهر خلالها برفقة الجهاز الفني واللاعبين، في إطار عمله مع الفريق ومتابعة الاستعدادات والتدريبات.