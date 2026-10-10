دوري روشن السعودي .. الهلال يتفوق على الإتحاد 2-1 في الشوط الأول

تفوق الهلال على الإتحاد بهدفين مقابل هدف ،في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد الملك أرينا في الجولة الثامنة ، ضمن منافسات دوري ورشن للمحترفين السعودي.

وأفتتح الهلال السعودي التهديف في الدقيقة 11، بعدما سدد جابرييل مارتينلي لاعب الهلال الكرة متقنة بقدمه اليمنى من مسافة قريبة جداً لتستقر في منتصف المرمى. الهدف جاء بعد تمريرة حاسمة وذكية من زميله أولي واتكينز.

وأدرك الإتحاد السعودي هدف التعادل في الدقيقة 22، بعدما سدد يوسف النصيري لاعب الاتحاد كرة متقنة بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء مستغلاً هجمة مرتدة سريعة وخاطفة لتستقر في الشباك.

وأضاف الهلال السعودي الهدف الثاني في الدقيقة 30، بعد خطأ في التشتيت من دانيلو بيريرا لاعب الاتحاد نجح في إستغلالها أولي واتكينز سددها قوية في الشباك الخالية.