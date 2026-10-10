برشلونة يكتسح خيتافي بثلاثية في الدوري الإسباني

اكتسح فريق برشلونة نظيره خيتافي، بثلاثية نظيفة، في إطار الجولة الثامنة ببطولة الدوري الإسباني.

وجاءت ثلاثية برشلونة عن طريق انتوني جوردون وجابرييل جيسوس وكوندي في الدقائق 2، 30، 73.

وتواجد الدولي المصري حمزة عبد الكريم بديلا حتى شارك في الدقيقة 82.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: كوندي – إريك جارسيا – جيرارد مارتن – تشافي إسبارت.

خط الوسط: جافي – رودري – داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال – جابرييل جيسوس – أنتوني جوردون.

ويحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة.