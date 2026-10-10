لاعب برشلونة: أريد مساعدة فريقي على كتابة تاريخ أعظم

صرح تشافي إسبارت، لاعب برشلونة الإسباني، بأن ارتداء قميص "البلوجرانا" حلم وأصبح حقيقة، معبرًا عن رغبته في مساعدة الفريق على كتابة تاريخ أكثر عظمة.

شارك اللاعب إسبارت في أول مباراة رسمية له مع برشلونة في مارس الماضي، وكانت في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ضد نيوكاسل يونايتد، وبفضل الأداء المتميز قرر "البوجرانا" تمديد عقد اللاعب البالغ من العمر 19 حتى عام 2030.

وقال إسبارت في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "بفضل كل ما قدمه لي النادي وأكاديمية لاماسيا، تمكنت من تحقيق أحلامي الأولى، لطالما كان الدفاع عن هذه الألوان مصدر فخر لي، وارتداء هذا القميص حلم أصبح حقيقة".

وأضاف: "حان الوقت الآن لمواصلة العمل، وبذل قصارى جهدنا، والاستمتاع بذلك، حتى نتمكن من الوصول ببرشلونة إلى أبعد مدى ممكن ومساعدة برشلونة على كتابة تاريخ أكثر عظمة".

مشاركة لاعب برشلونة

وشارك إسبارت حتى الآن في هذا الموسم 2026 – 2027، في 5 مواجهات سجل هدف وقدم تمريرتين حاسمتين.