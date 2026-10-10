موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، بقيادة المدير الفني الألماني هانز فليك، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره خيتافي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني موسم 2026/2027، وذلك عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويستضيف ملعب «كامب نو» مباراة برشلونة وخيتافي، في إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإسباني، حيث يطمح الفريق الكتالوني إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في صدارة جدول الترتيب.

يدخل برشلونة المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في تحقيق الفوز خلال مبارياته السبع الأولى بالمسابقة، ليحصد 21 نقطة ويتربع على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني، متفوقًا على منافسيه في بداية قوية للموسم الحالي.

ويأمل هانز فليك في استغلال الحالة الفنية المميزة التي يعيشها الفريق، من أجل تحقيق انتصار جديد ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية، خاصة أن المنافسة على لقب الدوري تتطلب الحفاظ على التركيز وحصد النقاط في مختلف المواجهات.

في المقابل، يخوض خيتافي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية أمام متصدر المسابقة، رغم صعوبة المهمة أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

غياب رافينها عن مباراة برشلونة وخيتافي

ويفتقد برشلونة خدمات نجمه البرازيلي رافينها خلال مواجهة خيتافي، بعدما قرر هانز فليك استبعاده كإجراء احترازي، بسبب تعرضه لإصابة طفيفة خلال وجوده مع منتخب البرازيل، في المباراة الودية التي جمعته بنظيره الأسترالي قبل أيام.

ويأتي قرار الجهاز الفني في إطار الحرص على سلامة اللاعب وتجنب تفاقم الإصابة، خصوصًا مع ارتباط الفريق بمواجهات مهمة خلال الفترة المقبلة، على المستويين المحلي والأوروبي.

مباراة خيتافي البروفة الأخيرة قبل مواجهة جالطة سراي

تمثل مواجهة خيتافي اختبارًا مهمًا لبرشلونة قبل خوض مباراته المقبلة أمام جالطة سراي التركي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويطمح الفريق الكتالوني إلى تحقيق الفوز أمام خيتافي، من أجل مواصلة انطلاقته القوية في الدوري الإسباني، والدخول بأفضل حالة ممكنة قبل المواجهة الأوروبية المرتقبة.

موعد مباراة برشلونة وخيتافي اليوم

تنطلق مباراة برشلونة وخيتافي، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني موسم 2026/2027.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي

تُنقل مباراة برشلونة وخيتافي عبر قناة بي إن سبورتس الثانية، الناقلة لمنافسات الدوري الإسباني، لمتابعة أحداث اللقاء المرتقب بين الفريقين