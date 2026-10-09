مفاجأة صادمة لحمزة عبد الكريم في برشلونة.. ماذا ينتظر المهاجم المصري؟

تتجه الأنظار إلى المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة، قبل المواجهة المرتقبة أمام خيتافي في الدوري الإسباني، وسط تساؤلات بشأن إمكانية ظهوره في التشكيل الأساسي للفريق الكتالوني، خاصة مع وجود شكوك حول جاهزية البرازيلي رافينيا، أحد أبرز العناصر الهجومية في حسابات المدرب الألماني هانزي فليك.

وتأتي هذه التطورات، في وقت يسعى فيه اللاعب المصري إلى تعزيز موقعه داخل الفريق الأول، مستفيدًا من الفرص التي حصل عليها مؤخرًا، بعدما لفت الأنظار بإمكاناته الهجومية وطموحه في إثبات نفسه داخل أحد أكبر الأندية الأوروبية.

إصابة رافينيا تفتح الباب أمام البدائل

يستعد برشلونة لمواجهة خيتافي، السبت 10 أكتوبر، ضمن منافسات الدوري الإسباني، في مباراة قد تشهد تغييرات على مستوى الخط الأمامي، بسبب الحالة البدنية لرافينيا بعد عودته من المشاركة الدولية مع منتخب البرازيل.

ووفقًا للتقارير الصحفية الإسبانية، يدرس “فليك” إمكانية منح اللاعب البرازيلي راحة، في ظل معاناته من إجهاد بدني ومشكلة عضلية أثارت الشكوك حول مشاركته منذ البداية.

ويمثل غياب رافينيا المحتمل فرصة أمام عدد من اللاعبين لإثبات قدراتهم، خصوصًا مع رغبة الجهاز الفني في الحفاظ على جاهزية عناصره الأساسية قبل سلسلة من المواجهات المهمة.

لماذا تراجعت حظوظ حمزة عبد الكريم؟

رغم وجود اسم المهاجم المصري ضمن الخيارات المطروحة لتعويض الغيابات المحتملة؛ فإن فرصه في بدء المباراة تبدو محدودة، وفقًا للتقييمات التي نقلتها صحيفة «AS» الإسبانية.

وجاء حمزة في المركز السادس والأخير ضمن قائمة تضم ستة لاعبين مرشحين لشغل أحد المراكز الهجومية، وهو ما يعكس صعوبة المنافسة التي يواجهها في الوقت الحالي، مقارنة باللاعبين الأكثر مشاركة مع الفريق الأول.

ولا يعني ذلك استبعاد اللاعب نهائيًا من حسابات فليك، لكنه يشير إلى أن الحصول على فرصة أساسية يتطلب منه مواصلة التطور واستغلال الدقائق المتاحة لإثبات أحقيته بالمشاركة.

جابرييل جيسوس ينافس على الفرصة

يبرز البرازيلي جابرييل جيسوس ضمن الخيارات المتاحة أمام فليك، إذ يمتلك خبرة أكبر في التعامل مع المباريات الكبرى، إلى جانب قدرته على شغل مركز رأس الحربة.

كما يدرس الجهاز الفني بدائل أخرى بحسب طبيعة المباراة واحتياجات الفريق، ما يجعل المنافسة على المراكز الهجومية مفتوحة حتى الإعلان الرسمي عن التشكيل.

هل يمنح فليك الموهبة المصرية فرصة جديدة؟

يدخل حمزة عبد الكريم هذه المرحلة بطموحات كبيرة، بعدما نجح في لفت الأنظار خلال الفترة الماضية، ويأمل أن تتحول مشاركاته المحدودة إلى فرصة حقيقية لإثبات قدراته مع برشلونة.

وتبقى إمكانية ظهوره أمام خيتافي مرتبطة بقرارات فليك النهائية وحالة اللاعبين البدنية، في وقت يسعى فيه المهاجم المصري إلى استثمار كل فرصة للحصول على مساحة أكبر داخل الفريق الأول.

وبين طموح اللاعب وحسابات المدرب، تظل مواجهة خيتافي اختبارًا جديدًا لمدى قدرة حمزة على الاقتراب من التشكيل الأساسي، حتى لو جاءت فرصته من مقاعد البدلاء.