سجل الاقتصاد المكسيكي أسرع وتيرة نمو سنوية منذ عام 2023 خلال الربع الثالث من العام الجاري، مدعومًا بقوة الصادرات، في وقت تتواصل فيه المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة وسط آمال متزايدة بالتوصل إلى اتفاق بين البلدين.

وأظهرت البيانات النهائية الصادرة عن معهد الإحصاء الوطني المكسيكي، اليوم الإثنين، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مقابل نمو بلغ 2.2% في الربع الثاني، متجاوزًا التقديرات الأولية التي أشارت إلى نمو بنسبة 3.2%. وعلى أساس فصلي، نما الاقتصاد بنسبة 0.9%، متوافقًا مع القراءة الأولية.

وجاء هذا الأداء مدفوعًا بنمو قطاع الخدمات بنسبة 1.2% على أساس فصلي، فيما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.4%، وزاد الناتج الزراعي بنسبة 0.3%.

وارتفعت الصادرات المكسيكية، التي تتجه غالبيتها العظمى إلى الولايات المتحدة، بنحو 38% خلال سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، مدفوعة بزيادة شحنات معدات الكمبيوتر المستخدمة في تشغيل صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكية، فضلًا عن استفادتها من التراجع الأخير للبيزو المكسيكي أمام الدولار.

وقالت جابرييلا سيلر، مديرة التحليل الاقتصادي في بنك «بانكو باسي»، إن الاقتصاد المكسيكي قد يحقق نموًا بنحو 2.1% خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن هذا الأداء جاء مدعومًا بعدة عوامل، من بينها زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية، بما يعزز النشاط الاقتصادي، إلى جانب الارتفاع الكبير في صادرات معدات الكمبيوتر، وهو ما انعكس بدوره على قطاع تجارة الجملة.

وعلى صعيد العلاقات التجارية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت متأخر من الأسبوع الماضي، إن التوصل إلى اتفاق تجاري مع المكسيك بات قريبًا، عقب اجتماعه مع الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم في الصين، وذلك بعد أيام من تهديده بمضاعفة الرسوم الجمركية على السلع المكسيكية بسبب ملف إنفاذ قوانين الهجرة.

وفي محاولة لمعالجة إحدى الأولويات الرئيسية لترامب، تعهدت شينباوم بخفض الفائض التجاري للمكسيك مع الولايات المتحدة، من خلال زيادة مشترياتها من جارتها الشمالية، أملًا في التوصل إلى اتفاق يفضي إلى خفض الرسوم الجمركية الأمريكية.

وتوقع فيليبي هيرنانديز، الخبير الاقتصادي لشؤون أمريكا اللاتينية لدى «بلومبرج إيكونوميكس»، استمرار نمو النشاط الاقتصادي خلال الربع الرابع من العام الجاري وعلى امتداد عام 2027، ولكن بوتيرة أكثر اعتدالًا، مشيرًا إلى أن الاقتصاد يعمل بالفعل بالقرب من مستوياته المحتملة، وأن الدعم القادم من الطلب الخارجي مرشح للتراجع، مع استمرار ميل المخاطر نحو الجانب السلبي.

وفيما يتعلق بالاستثمار، شهد الاستثمار العام والخاص في المكسيك تعافيًا مؤخرًا، بدعم من مشروعات البنية التحتية وخطط تقليص الإجراءات البيروقراطية لتسريع الإنفاق، فيما اعتبرت شينباوم أن نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث يعكس ثقة المستثمرين في المكسيك باعتبارها وجهة استثمارية، مؤكدة أن الاستثمار العام يسهم في تحفيز الاستثمار الخاص.

وكان النمو السنوي للاقتصاد المكسيكي قد ابتعد عن مستوى 3% منذ عام 2023، كما لم يحقق نموًا بنسبة 2% أو أكثر سوى ثلاث مرات منذ أواخر العام نفسه، من بينها الربع الثاني من العام الجاري.

ومن المتوقع أيضًا أن يسهم قرار البنك المركزي المكسيكي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من الشهر الجاري في دعم النمو الاقتصادي، فيما أشار البنك، المعروف باسم «بانكسيكو»، إلى استمرار وجود طاقة إنتاجية غير مستغلة في الاقتصاد.

ونقل تقرير لصحيفة «إل إيكونوميستا» المحلية عن نائب محافظ البنك المركزي المكسيكي، عمر ميخيا، قوله الأسبوع الماضي، إن البنك قد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد خلال عام 2026، التي تبلغ حاليًا 1.5%، بعد تسجيل نمو خلال ربعين متتاليين. ومن المقرر أن يصدر البنك تقريره الفصلي في 26 نوفمبر الجاري، متضمنًا تحديث توقعاته للتضخم والناتج المحلي الإجمالي.

وفي المقابل، توقع أندريس أباديا، كبير الاقتصاديين لشؤون أمريكا اللاتينية لدى شركة «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، تباطؤ نمو الاقتصاد خلال الأرباع المقبلة، مع معادلة ضعف الطلب المحلي للدعم الناتج عن تحسن النشاط الاقتصادي الأمريكي، مرجحًا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% في 2026 و1.8% في 2027.

وأضاف أن صادرات الصناعات التحويلية قد تستفيد من تحسن الطلب الخارجي، إلا أن تباطؤ التوظيف وضعف الاستثمار الخاص واستمرار حالة عدم اليقين التجاري ستحد من تعافي الاقتصاد.

و ل / م م ر