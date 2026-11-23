أكد الكاتب الصحفي عبد الستار حتيتة، المتخصص في الشأن الليبي، أن ليبيا تمر بمرحلة تتطلب توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام، مشيرا إلى أن الوقت الحالي يمثل فرصة مناسبة لاستعادة وحدة البلاد.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الشعب الليبي يطالب برد قوي على الاعتداءات التي تستهدف سيادة البلاد.

وأضاف: «العرب إذا لم يتحركوا اليوم لمنع هذه المناوشات الروسية الأوكرانية الأوروبية، فإن الأوضاع قد تتفاقم، وأوكرانيا لا تستطيع القيام بهذا العمل بمفردها دون دعم أوروبي».

وأوضح: «هذه المنطقة كانت مسرحا للعمليات خلال الحرب العالمية الثانية، وعلى الدول العربية وقف هذه التحركات، كما يجب على جامعة الدول العربية العمل على توحيد ليبيا، وما حدث خطر يهدد ثروات البلاد، وهناك ليبيون قُتلوا».