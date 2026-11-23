أعلنت وزارة الدفاع الصومالية في الحكومة الفيدرالية الصومالية، اليوم الإثنين، عن مقتل نحو 285 عنصراً و12 قيادياً بارزاً من ميليشيات الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة، وذلك خلال العمليات العسكرية الأخيرة التي نفذها الجيش الصومالي ضد معاقل الإرهابيين.

واستعرضت وزارة الدفاع الصومالية، خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقديشو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أبرز النجاحات الميدانية التي حققتها القوات المسلحة، كاشفةً عن هوية عدد من القيادات الميدانية البارزة التي لقيت مصرعها في تلك العمليات.

وأوضحت الوزارة الصومالية أن عملية عسكرية نُفذت في منطقة "دينوناي" بإقليم باي أسفرت عن مقتل كلٍّ من القيادي إسحاق آدم، أحد مؤسسي الميليشيات والمسؤول عن زعزعة الأمن في الإقليم، ومختار قالين الملقب بـ"تيمو ويني" مسؤول الاتصالات، إلى جانب حسن ديري مسؤول النقل والإمداد في المليشيات الإرهابية.

وأضافت وزارة الدفاع الصومالية أن عملية عسكرية أخرى نُفذت شرق منطقة "مسجد علي غدود" بإقليم شبيلي الوسطى، أسفرت عن مقتل المدعو عبد الله (الأنصاري)، متزعم كتيبة الميليشيات في الإقليم، فضلاً عن مقتل قيادات أخرى من الجماعة خلال العمليات الجارية.

س ر ش / م م ر