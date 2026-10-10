حمزة بديلا.. تشكيل برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل البلوجرانا الرسمي لمواجهة خيتافي، ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل الأساسي غياب الدولي المصري حمزة عبد الكريم وتواجده على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: كوندي – إريك جارسيا – جيرارد مارتن – تشافي إسبارت.

خط الوسط: جافي – رودري – داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال – جابرييل جيسوس – أنتوني جوردون.

ويحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة.