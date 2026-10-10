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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حارس برشلونة يعود أمام خيتافي في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة
مجدي سلامة

حصل خوان جارسيا، حارس مرمى برشلونة، على التصريح الطبي للمشاركة في مباراة فريقه ضد خيتافي، التي ستجمعهما مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة تواجد المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، فيما سيفتقد المدرب هانز فليك خدمات كريستنسن، وفرينكي دي يونج، وروني باردجي، ورافينيا، بسبب الإصابات المختلفة.

قائمة برشلونة 

واختار هانز فليك قائمة مكونة من 22 لاعبًا لمباراة برشلونة ضد خيتافي جاءت كالتالي: خوان جارسيا، كانسيلو، بالدي، فاريناس، كوبارسي، جافي، فيرمين، بيدري، جابرييل جيسوس، لامين يامال، تشافي إسبارت، تشيزني، أديمي، رودريجو، جوردون، جيرارد مارتن، أولمو، برنال، كوندي، إريك جارسيا، ليفاكوفيتش وحمزة عبد الكريم.

ويدخل برشلونة المباراة متصدرا لترتيب جدول الدوري الإسباني بعد أن حصد العلامة الكاملة في مبارياته السبع الأولى برصيد 21 نقطة، ويأتي خيتافي في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.

الدوري الإسباني خيتافي برشلونة

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