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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس الاتحاد البرتغالي عن أزمة رونالدو: هناك رغبة قوية في أن يكون قائدنا معنا

رونالدو
رونالدو
مجدي سلامة

علّق بيدرو بروينسا، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، على "سوء التفاهم" الذي وقع بين كريستيانو رونالدو وجورجي جيسوس، مدرب المنتخب مؤكداً وجود رغبة لدى الجميع - بمن فيهم أعضاء الفريق - في التواجد معاً خلال المعسكر التدريبي المقبل للمنتخب الوطني.

وقال بروينسا للصحفيين في مدينة بورتو - وذلك في اليوم نفسه الذي فُتحت فيه إجراءات تأديبية بحق كريستيانو رونالدو -: "ما نراه حالياً هو رغبة من جانب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في عودة القائد إلينا قريباً".

أوضح قائلاً: "لقد عبّر مدربنا بالفعل عن رغبته -مؤكداً أننا سنحظى بوجود قائدنا معنا شريطة أن يكون جاهزاً للعب- والأهم من ذلك، هناك رغبة القائد نفسه في العودة إلى المنتخب الوطني"، مضيفاً أن "الوقت الحالي يتطلب الهدوء والسكينة، لأن الهدف مشترك وجماعي".

وفيما يتعلق بالخلاف بين خورخي جيسوس وكريستيانو رونالدو، جدد بروينسا التأكيد على أنه كان مجرد "سوء تفاهم"، مشدداً على ضرورة استخلاص العبر من هذه الواقعة.

وعند سؤاله عن احتمال فرض عقوبة أو غرامة على رونالدو -نتيجة للإجراءات التأديبية التي فُتحت عقب مغادرته المعسكر التدريبي- أحال بروينسا القرار إلى اللجنة التأديبية.

وأوضح قائلاً: "يعتمد الأمر كلياً على اللجنة التأديبية، فهي هيئة مستقلة ستتولى معالجة المسألة. أما نحن، فنصبّ تركيزنا على التحضير للمعسكر التدريبي المقبل، حيث نتوقع تواجد جميع اللاعبين الـ25، شريطة أن يكونوا جاهزين للمشاركة".

ورداً على الانتقادات الموجهة بشأن الصمت الذي أحاط بواقعة كريستيانو رونالدو، شدد المسؤول -في تصريحات أدلى بها على هامش افتتاح مركز التدريب التابع لاتحاد بورتو لكرة القدم- على أن التركيز في الأسابيع الأخيرة كان "منصباً بشكل أساسي على الجانب الرياضي".

وأكد قائلاً: "نريد الفوز بدوري الأمم الأوروبية؛ لقد خضنا أربع مباريات بالغة الأهمية، وكان لزاماً علينا ضمان حفاظ الفريق على هدوئه وسط كل ما كان يحدث، وهو ما نجحنا في تحقيقه بالفعل. أربع مباريات وأربعة انتصارات؛ كنا أول دولة تحقق هذا الإنجاز، وكان ذلك هو أولويتنا خلال المعسكر التدريبي الأخير".

رئيس الاتحاد البرتغالي رونالدو بيدرو بروينسا

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