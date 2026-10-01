نشرة التوك شو| الديهي: زيارة الرئيس السيسي لكوريا وماليزيا ناجحة بكل المقاييس.. وزير الكهرباء: محطة الضبعة توفر 4 مليارات دولار سنويًا.. وتحذير من الألعاب النارية قبل مباراة القمة

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الديهي: زيارة السيسي لكوريا وماليزيا ناجحة بكل المقاييس وتجارب البلدين تستحق الدراسة

علق الإعلامي نشأت الديهي، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من كوريا الجنوبية وماليزيا، واصفًا الزيارة بأنها ناجحة بكل المقاييس، منذ بدايتها وحتى نهايتها، مؤكدًا أنها عكست مكانة مصر واحترام الدولتين لها.

مسئولة بالاتحاد الأفريقي: منتدى العلمين ناقش تحديات النزاعات وسبل تحقيق السلام والاستقرار بالقارة

قالت ليباكيسو ماتلهو، الأمينة التنفيذية لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية، إن المركز أُنشئ في القاهرة عام 2023، ويعمل تحت مظلة مفوضية الاتحاد الأفريقي المعنية بالسلام والأمن، بهدف تنفيذ سياسات إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات.

عصمت: محطة الضبعة توفر 4 مليارات دولار سنويًا من تكلفة الغاز المستخدم في توليد الكهرباء

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوقود النووي الخاص بمحطة الضبعة النووية من المقرر أن يدخل مصر في مايو 2027، وفق تدابير أمان صارمة، مشيرًا إلى أن نقله إلى المحطة سيتم بحرًا، وفق إجراءات تأمينية مشددة.

وزير الكهرباء يطمئن المواطنين: المحطات النووية تخضع لمعايير أمان ورقابة صارمة

طمأن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المواطنين بشأن إجراءات الأمان في المحطات النووية، مؤكدًا خضوعها لمعايير ورقابة صارمة.

وزير الكهرباء: نسدد أكثر من 20 مليار جنيه شهريًا لوزارة البترول مقابل إمدادات الطاقة

تحدث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لأول مرة عن التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والبترول، والجدل المثار حولها في مجلس النواب، كاشفًا أن قيمة المديونية والتشابكات المالية بين الوزارتين تبلغ نحو 388 مليار جنيه.

أحمد موسى يطالب بريطانيا بحسم موقفها من الإخوان: لماذا لا تتحرك لندن؟

طالب الإعلامي أحمد موسى بريطانيا باتخاذ موقف واضح بشأن جماعة الإخوان، في ضوء التحرك الأخير داخل البرلمان الأوروبي، داعيًا إلى مراجعة أوضاع الشبكات المرتبطة بالجماعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا ثبت تورطها في أنشطة مخالفة للقانون.

1.7 مليون مواطن تصالحوا في مخالفات البناء.. ووزيرة التنمية المحلية تكشف التفاصيل

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن عدد المواطنين الذين أتموا إجراءات التصالح في مخالفات البناء بلغ نحو مليون و700 ألف شخص، في إطار تطبيق القانون المنظم لتقنين أوضاع المباني المخالفة.

قبل قمة الأهلي والزمالك.. تحذير للجماهير من الشماريخ والألعاب النارية

حذر اللواء شريف طلعت، رئيس قطاع النشاط الرياضي بالمجموعة الأفريقية، جماهير الأهلي والزمالك من اصطحاب الأدوات المحظورة إلى الاستاد خلال مباراة القمة، مؤكدًا أن إجراءات التفتيش تستهدف الحفاظ على سلامة الجماهير واللاعبين والحكام.

ضياء حلمي: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تعزز فرص التعاون الاقتصادي وتوطين الصناعات في مصر

أكد الدكتور ضياء حلمي، عضو لجنة الشئون الآسيوية بالمجلس المصري للشئون الخارجية، أن الجولة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي وشملت كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، تحمل فرصًا لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين مصر والدول الآسيوية، خاصة في مجال توطين الصناعات وجذب الاستثمارات الأجنبية.

عمرو أديب ينتقد استبدال الأشجار بالنخيل: لا يعوض الظل الذي توفره الأشجار القديمة

انتقد الإعلامي عمرو أديب استبدال الأشجار الكبيرة بالنخيل في بعض المناطق بمصر، مؤكدًا أن النخيل لا يوفر الظل نفسه الذي تمنحه الأشجار القديمة، ولا يؤدي الدور البيئي والاجتماعي ذاته.