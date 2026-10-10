مسئولة بالاتحاد الأفريقي: منتدى العلمين ناقش تحديات النزاعات وسبل تحقيق السلام والاستقرار بالقارة

قالت ليباكيسو ماتلهو، الأمينة التنفيذية لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية، إن المركز أُنشئ في القاهرة عام 2023، ويعمل تحت مظلة مفوضية الاتحاد الأفريقي المعنية بالسلام والأمن، بهدف تنفيذ سياسات إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات.

وأضافت ماتلهو، خلال لقاء مع قناة القاهرة الإخبارية، مع الإعلامي حساني بشير، أن ولاية المركز تستند إلى سياسة إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، التي أُقرت عام 2006، مشيرة إلى أن المركز يعمل على تفعيل هذه السياسات ومواجهة التحديات الناجمة عن الصراعات التي تشهدها القارة الأفريقية.

وأكدت أن النزاعات لا تسير في مسار خطي، ما يستدعي التعامل معها من خلال رؤية شاملة تشمل المراحل السابقة لاندلاع الصراع، وأثناءه، وما بعد انتهائه، بما يضمن معالجة جذور الأزمات وعدم الاقتصار على التعامل مع تداعياتها المباشرة.

وأشارت إلى أن المناقشات التي شهدها منتدى العلمين تناولت سبل تحقيق السلام والاستقرار والسيادة للدول الأفريقية، إلى جانب بحث التدخلات والآليات التي يمكن تنفيذها لدعم السلام ومعالجة النزاعات في القارة.

ولفتت ماتلهو إلى أن المركز يتبنى حاليا نهج المشروعات ذات التأثير السريع، التي يجري تنفيذها في عدد من الدول، بهدف إحداث نتائج ملموسة على أرض الواقع، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية وتعزيز الاستقرار في المجتمعات المتضررة من النزاعات.