وزير الكهرباء يطمئن المواطنين: المحطات النووية تخضع لمعايير أمان ورقابة صارمة

طمأن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المواطنين بشأن إجراءات الأمان في المحطات النووية، مؤكدًا خضوعها لمعايير ورقابة صارمة.



وأوضح عصمت، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع على شاشة النهار، أن تصميمات المفاعلات النووية الحديثة تستهدف منع التسريبات وحماية الإنسان والبيئة.

وشدد وزير الكهرباء على أن التعامل مع الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة يمثل جزءًا أساسيًا من منظومة تشغيل المحطات النووية، لافتًا إلى أن مصر تمتلك خبرة في التعامل مع الوقود النووي المستخدم في المفاعلات البحثية منذ نحو 40 عامًا.



وأوضح أن دولًا عديدة تعود إلى الطاقة النووية باعتبارها مصدرًا مهمًا لتوليد الكهرباء.