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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الكهرباء يكشف شرائح الاستهلاك وما يتحمله المواطن

وزير الكهرباء يكشف شرائح الاستهلاك وما يتحمله المواطن
وزير الكهرباء يكشف شرائح الاستهلاك وما يتحمله المواطن
شيماء جمال

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الاستهلاك المنزلي يمثل نحو 38% إلى 40% من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر، موضحًا أن عدد شرائح استهلاك الكهرباء المنزلية يبلغ 7 شرائح.

وأضاف عصمت، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع على قناة النهار،  أن جميع شرائح استهلاك الكهرباء المنزلية تحصل على دعم بنسب مختلفة، باستثناء الشريحة التي يزيد استهلاكها على 2000 كيلووات/ ساعة، لافتًا إلى أن نسب دعم الشرائح الكهربائية تتراوح بين 24% و88%.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن نحو 7 إلى 8 ملايين مشترك يستفيدون من الشريحتين الأولى والثانية، اللتين تحظيان بأكبر نسبة من دعم الكهرباء، موضحًا أن المشترك في الشريحة الأولى يتحمل نحو 24% من التكلفة الفعلية للكهرباء.

وأكد أن نسبة ما يتحمله المستهلك من تكلفة الكهرباء ترتفع تدريجيًا مع زيادة الاستهلاك، لافتًا إلى أن المستهلك يتحمل نحو 40% من تكلفة الكهرباء حتى الشريحة الثالثة.

وشدد عصمت على أن نظام شرائح الكهرباء يهدف إلى توزيع الدعم وفقًا لمعدلات الاستهلاك، موضحًا أن نحو 27 مليون مشترك ينتمون إلى شرائح الاستهلاك المتوسطة، وأن الشريحتين الرابعة والخامسة تضمان أعدادًا كبيرة من المشتركين من الطبقة المتوسطة.

وفيما يتعلق بزيادات شحن العدادات مسبقة الدفع، أوضح وزير الكهرباء أن بعض الزيادات المفاجئة ترتبط بانتقال المشترك إلى شريحة استهلاك أخرى، إلى جانب رسوم الخدمات.

وأضاف أن إعادة تصميم شرائح الكهرباء بحيث يبدأ حساب كل شريحة من الصفر قد تزيد إيرادات الوزارة بنحو 17 مليار جنيه.

وأكد عصمت أن الوزارة لم ترفع أسعار الكهرباء على الشريحة الأولى ضمن الزيادة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الوزارة تراجع آليات توزيع الدعم لتحقيق التوازن بين تكلفة الكهرباء والأعباء التي يتحملها المواطنون.

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