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وزير الكهرباء للمواطنين: الوزارة لديها المقومات اللازمة لتجنب تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الكهرباء للمواطنين: الوزارة لديها المقومات اللازمة لتجنب تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة

وزير الكهرباء للمواطنين: الوزارة لديها المقومات اللازمة لتجنب تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة
وزير الكهرباء للمواطنين: الوزارة لديها المقومات اللازمة لتجنب تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة
شيماء جمال

أجاب الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن سؤال الإعلامية لميس الحديدي بشأن مدى توافر الكهرباء في جميع أنحاء مصر، من القرى والنجوع إلى أقصى أطراف البلاد، قائلًا: «قولًا واحدًا، بالطبع».

وأوضح عصمت، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع على قناة “النهار”، أن قطاع الكهرباء في مصر يوفر احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد أن الكهرباء متاحة في جميع المناطق، مع تنفيذ حلول خاصة للمناطق الجديدة والبعيدة، موضحًا أن بعض المناطق الزراعية الجديدة يمكن تغذيتها من خلال شبكات صغيرة تعتمد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.


وشدد وزير الكهرباء، ردًا على سؤال الحديدي بشأن مدى تقديم وعد  للمواطنين بتجنب تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة، على أن الاستثمارات في مجالات توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها تدعم استقرار الخدمة الكهربائية، مؤكدًا أن الوزارة لديها المقومات اللازمة لتجنب تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق باختيار الوقود المستخدم في محطات الكهرباء، كشف عصمت أن هذا الاختيار يعتمد على التكلفة ومدى توافر الوقود وإمكانية تخزينه، مشيرًا إلى أن بعض محطات الكهرباء يمكنها العمل بالغاز الطبيعي أو المازوت وفقًا لتصميمها.

وقال إن المازوت يمكن تخزينه في خزانات، بينما يحتاج الغاز الطبيعي إلى إمدادات مستمرة، لافتًا إلى أن وزارة الكهرباء تنسق مع وزارة البترول لتوفير الوقود المناسب للمحطات وفقًا لكفاءة التشغيل.

وأضاف أن كفاءة وحدات التوليد تحدد كمية الوقود المطلوبة لإنتاج كل كيلووات ساعة، مشيرًا إلى أن نموذج التشغيل الذي يختار وحدات التوليد والوقود وفقًا للكفاءة حقق وفرًا بنحو 70 مليار جنيه خلال عامين.

تخفيف الأحمال وزير الكهرباء لميس الحديدي محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

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